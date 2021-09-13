Makine ihracatı hız kesmiyor

ANKARA(DÜNYA) - Pandemi kaynaklı kapanmaların sona ermesinin ardından ihracat çalışmalarını hızlandıran makineciler, ağustos ayında ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artırarak 2 milyar dolara çıkardılar. 8 aylık ihracat artışı ise yüzde 32.5’i geçti ve toplam ihracat 15 milyar doları buldu. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, bir süre önce açıklanan OVP’nin başarı kriterinin, oluşacak talebin yerli üretimle karşılanması olduğunu bildirdi.

Ağustos ayı ihracat verilerine ilişkin açıklama yapan Kutlu Karavelioğlu, 8 aylık ihracatın pandeminin yaşanmadığı 2019 yılının de yüzde 18.4 üzerinde olduğu bilgisini verdi.

Türkiye’deki kişi başı makine ihracatının , kalkınma stratejisi içinde makineye en büyük önceliği veren ülke olan Çin ile yakın seyrettiğini söyleyen Karavelioğlu, ağustosata Almanya, ABD ve Birleşik Krallık'a yapılan ihracatın 500 milyon doları aştığını söyledi.

Bu yükselişin sadece baz etkisiyle açıklanamayacağının altını çizen Kutlu Karavelioğlu, “Makinelerimize giderek artan rağbetin gerisinde, bizim de arzu ettiğimiz şekilde istikrarlı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak tercihi yatıyor” dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin büyümesi perspektifinde makine sektörünün özel bir konuma sahip olduğuna değinen Karavelioğlu, “İhracatının tamamına yakınını fosil yakıtlar ve ağır sanayi ürünlerinden sağlayan Rusya’da sermayenin oluşması ve tabana yayılması yönünde bir gayret var. Bu dönüşümün yansımaları ülkede on binlerce küçük işletmenin kurulacağını ve bunların makine talebinin hızlı artacağını gösteriyor” diye konuştu. Karavelioğlu, . Rusya’nın uzay, silah ve nükleer gibi teknolojinin ileri alanlarında büyük birikimi olmasına rağmen makine imalatında Türkiye’nin gerisinde kalışının nedeninin, sektörel ekosistemin bütün dünyada KOBİ’ler üzerinde yükselmesi olduğunu belirtti.

Bu noktadan hareketle Türkiye’nin, her makine dalında Rusya’nın dönüşüm çabalarına kapsamlı yanıt verebileceği anlamı taşıdığını anlatan Kutlu Karavelioğlu, “İki ülke arasında makine yatırımı ve ticareti üzerinden bir koridor açılabilirse ilişkilerin istikrarına da katkı sağlanmış olacaktır. Türkiye’de makine üretimi genel imalat sanayi üretiminin 1,5 katı hızla artıyor. Yani, makinecilerimiz bir yandan ülkemizdeki sanayicilerin artmakta olan ihtiyacını karşılarken bir yandan da makine üretimi zaafa düşen diğer ülkelerin eksiklerini tamamlıyor” şeklinde konuştu.

“OVP önemli bir makine talebi oluşturacak”

OVP’nin, teknoloji ve katma değer odaklı hedefleri doğrultusunda, önemli makine talebi oluşturması beklendiğini söyleyen Karavelioğlu,

“Planda yerlileşme ve teknoloji transferi içeren kamu alımları yoluyla birçok girdide yerlilik payının artırılması hedefleniyor. Son 12 ayda 33,4 milyar dolar kaynağımızın makine ithalatına harcandığı düşünülürse, planın başarı kriterinin yurtiçinde oluşacak yeni talebin yerli makinelerle karşılanması olduğu çok açıktır” dedi.

OVP’nin, yeşil, sürdürülebilir ve döngüsel bir ekonomik yapıya kavuşma yönüyle de önemli olduğunu bildiren Karaveliğolu,

“Dünyada ana gündem pandemi olmasaydı, bugün iklim değişikliği daha yüksek sesle tartışılıyor olurdu. Çünkü bu konu hem dünyanın geleceğini ilgilendiriyor hem de AB için yeni bir büyüme stratejisi anlamına geliyor” diye konuştu.