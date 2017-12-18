Makine ihracatında hedef 13.5 milyar dolar

18 Aralık 2017

Makine İmalatçıları Birliği Genel Sekreteri Nail Türker, dünya çapında 2008 sonunda başlayan krizin ardından makine imalatı ve ihracatında Avrupa'dan Uzak Doğu'ya doğru bir odak kayması yaşandığını belirtti.

Krizden sonra istenilen seviyeye hızlı bir dönüşün gerçekleştirilemediğini ifade eden Türker, "2014-2016 yıllarında dünya makine ticaretinde yüzde 12 civarında bir daralma yaşandı. Türkiye de bu etkiden payına düşeni aldı. Mümkün olduğunca az etkilenmeye çalışsak da tüm dünya etkilendiği için bizim satışlarımız da etkilenmiş oldu. Biz, yüzde 12 küçülme göstermedik ama yine de belli bir küçülme gösterdik. En büyük olumsuz etkisi, istediğimiz hızda büyümemizi devam ettiremedik." dedi.

Sektörde, dünyada Türk ürünü gitmeyen ülke bulunmadığını, Türkiye'nin en fazla AB ülkeleri, Almanya ve ABD'ye makine gönderdiğini aktaran Türker, şöyle konuştu:

"Türkiye'den tüm dünyaya, 200'ün üzerinde ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracatımız var. Bunların miktarları değişiyor ama gelişmiş ülkelere, özellikle AB ülkeleri, ABD, Rusya gibi ülkelere ihracatın yüzde 60'ından fazlası yapılıyor. Makinenin merkezi kabul edilen batılı ülkelere ihracat noktasında, imalatın kalitesi, niteliği ve fiyat bakımından avantajı, makine sektöründe en önemli unsurlardan biri olan satış sonrası hizmetlerinde yeterli bir seviyeye geldiğimizi kabul ediyor, çok daha yukarısına çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz."

2016 yatay 2017 artışla geçti

Türker, 2016 yılının ihracat açısından yatay bir seyir izlediğini dile getirerek, "2017'de ihracatta bir artış trendi var. Bu, maalesef 2023 hedeflerini tutturmaya yetecek seviyelerde değil. Bu yıl, yüzde 8 civarında bir artış ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Evsel makinelere yönelik bazı aksam parçalar ile büro makinelerini verilerine dahil etmediklerini belirten Türker, "Bu yıl 13,5 milyar dolar civarında bir ihracat olması ümit ediliyor. Önümüzde az bir zaman kaldı, umarız biz yanılırız ve bu rakam 14 milyar doların üzerine çıkar." dedi.

Makine satışının çok fazla yere yapılmasından dolayı dünyadaki her gelişmeyi göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurgulayan Türker, "Ekonomik krizler bakımından tecrübeli bir sektörümüz var. Sektör olarak, 2018'de biraz daha başarılı olacağımızı, ihracatımızı yüzde 10'un üzerinde bir artışa ulaştırabileceğimizi ümit ediyoruz. Bu durum, dünya çapındaki gelişmelere de bağlı çünkü sadece Türkiye için imal etmiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin makine imalatında dünya çapında 14. sırada olduğuna dikkati çeken Türker, hedeflerinin dünya ekonomilerinde ilk 10'a girmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA