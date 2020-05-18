Makine ve ambalaj sektöründe hangi senaryolar konuşuluyor?

18 Mayıs 2020

Makine ve ambalaj sektörü COVID 19'dan nasıl etkilendi? Üretim, kapasite, dış ticaret vs. konularında ne gibi değişimler yaşandı?

Bu sektörler için önümüzdeki dönemde hangi senaryolar konuşuluyor? Yeni normal düzende sektörde neler bekleniyor?

TL'deki hareketlilik sektöre nasıl yansıdı?

Mücbir sebep kapsamına girmeyen sektör hangi zorlukları yaşıyor?

Tüm bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını saat 15:00'te DÜNYA gazetesi youtube kanalında CANLI takip edebilirsiniz.