Makine yatırımları hızlı arttı sanayi güçlü büyüyecek

HABER MERKEZİ

Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8, sanayi sektörü ise yüz­de 6.1’lik oranla beklentilerin üze­rinde büyüdü. Zorlu küresel şart­lara rağmen ekonominin kesinti­siz 20 çeyrektir büyüdüğüne işaret eden reel sektör temsilcileri, bü­yümenin daha dengeli, sürdürüle­bilir kılınması için özellikle ihra­catı destekleyici politikalara daha fazla öncelik verilmesi çağrısında bulunuldu. İkinci çeyrek verilerin­de, özellikle makine ve teçhizat ya­tırımlarının iki kattan fazla yük­seldiğine dikkati çeken reel sektör temsilcileri, “Bu veriler, önümüz­deki dönemde sanayimizin daha da büyüyeceğine yönelik umutla­rımızı artırıyor” değerlendirme­sinde bulundu. Sektör temsilcile­ri, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sahadaki izlenimimizin tersi çıktı”

ASO Başkanı Seyit Ardıç:

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, sana­yi sektörünün sa­hadan aldığı izle­nimin aksine, yüzde 6,1’lik bü­yüme kaydettiğini söyledi. İkinci çeyrek büyüme rakamlarının bek­lentilerin üzerinde geldiğine işa­ret eden Ardıç, “Orta ve uzun dö­nemde ise yapısal problemin çö­zümü, üretim yapımızı değiştirerek uluslararası rekabet gücümüzü arttırmaktan geçiyor.”

Vites yükselttik

ATO Başkanı Gürsel Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Baş­kanı Gürsel Ba­ran, enflasyonla mücadele kapsa­mında uygulama­ya konulan sıkı para politikası, küresel ekonomik gelişmeler ve bölgede yaşanan geri­limlere rağmen ikinci çeyrekte yıl­lık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşen yüzde 4.8’lik büyüme­nin, Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde yükseldiğinin güçlü bir göstergesi olduğunu belir­terek, “Dezenflasyon süreci, sıkı para politikası ve küresel belirsiz­liklere rağmen büyüme rakamla­rında vites yükselttik. Bu veriler, Türkiye ekonomisinin potansiyeli­ni ve dayanıklılığını ortaya koyu­yor" değerlendirmesi yaptı.

İhracatı destekleyici politikalara öncelik verilmeli

KTO Başkanı Ömer Gülsoy:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Baş­kanı Ömer Gülsoy, ekonominin tüm zorluklara rağ­men büyüme per­formansını sür­dürdüğüne işaret ederek, “Bu büyü­meyi dengeli, istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kılmak için ihra­catı destekleyici politikalara daha fazla öncelik verilmelidir” dedi.

Beklenenden daha güçlü toparlanmanın habercisi

ASKON Başkanı Orhan Aydın:

Anadolu Aslanları İş Adamları Der­neği Başkanı Or­han Aydın, ikinci çeyrekte yüzde 4.8 büyümenin beklentilerin üze­rinde olmakla birlikte sektörel baz­lı güçlü bir büyüme rakamları göz­lemlediklerini, bu durumun ekono­mide beklenenden daha güçlü bir toparlanmaya işaret ettiğini söyle­di. Aydın, “Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının koor­dinasyonu ve yapısal reformlar bü­yümenin kalitesi ve sürdürülebilir­liği açısından kritik önem taşıya­caktır. Bu nedenle mevcut ekonomi politikalarının disiplinli bir şekilde yürütülmesinde yarar görmekte­yiz” diye konuştu.

Büyüme umutları artırdı

Kayseri OSB Mehmet Yalçın:

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, 2025 yılı ikinci çeyrekte beklenti­lerin üstünde elde edilen oranın, sanayicilerin umut­larını artırdığını söyledi.

İihracat büyümeli

Ege İhracatçı Birlikleri Jak Eskinazi:

Ege İhracatçı Bir­likleri Koordina­tör Başkanı Jak Eskinazi, büyü­menin lokomoti­finin üretim ve ih­racat olduğu bir ekonomik modelin hayata geçiril­mesi çağrısında bulundu. Büyüme rakamlarına hane halkı tüketimi 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,2 katkı vermişken, 2025 yılının ikinci çeyreğinde hanehalkı tüketi­minin büyümeye etkisinin yüzde 3,4’e çıktığının görüldüğüne dikkati çeken Eskinazi, tüketim yerine, ih­racatın büyümeyi sürüklediği bir ekonomik sistemin hayata geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sanayideki gelişim tüm alt sektörlere yansıdı

DEİK Başkanı Nail Olpak:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, şu de­ğerlendirmeler­de bulundu: “Zor­lu küresel koşul­lara rağmen yılın ilk çeyreğindeki yüzde 2,3 büyümenin ardından ikinci çeyrekteki yüzde 4,8 büyü­me, iş dünyamız açısından mem­nuniyet verici. Son dönemlerde negatif büyüyen sanayi sektörü­nün ikinci çeyrekte yüzde 6,1 ora­nıyla pozitife dönmesi iş dünya­mız açısından oldukça değerli.”

Tüm sektörlere yayılması elzem

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Baş­kanı Şekib Avda­giç, şunları söyle­di: “Özellikle uy­gulanan sıkı para politikası ve kur dengesinin üretim ve ihracat tara­fında gözden geçirilmesi gerektiği­ni anlıyoruz. İhtiyatı elden bırak­madan faizlerdeki gerilemeyi ve dezenflasyon sürecini dikkatle iz­lemeyi sürdürmeliyiz. KOBİ’lere yönelik kredi kanallarının genişle­mesini ve kur-enflasyon korelasyo­nunun korunmasını, sanayideki büyümeyi tüm sektörlerimize ya­yabilmemiz adına elzem görüyo­ruz. Üreticiye yönelik finansman maliyetlerinin düşürülmesi, tüke­tici kaynaklı talep enflasyonundaki düşüşe katkı vereceği gibi üretici ve ihracatçının rekabet gücünü tekrar kazanması ve sermaye yapısını güçlendirmesini de sağlayacaktır.”

İnşaat sektörü büyümenin lokomotifi olmayı sürdürüyor

TMB Başkanı Erdal Eren:

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, büyüme rakamlarına işaret ederek, “Bu büyümeye yüzde 10,9 ile en yüksek katma değeri inşaat sektörü sağlayarak, büyümenin lokomotifi olmaya devam etmiştir” dedi. Eren, şunları söyledi: “ Ülke ekonomimiz uygulanan politikalar ile temkinli bir soğumadan, doğal büyüme ivmesi olan yüzde 5’e tekrar yaklaşmıştır. Ülke ekonomimizin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyümesi sevindiricidir. Bu büyümeye yüzde 10,9 ile en yüksek katma değeri inşaat sektörü sağlayarak, büyümenin lokomotifi olmaya devam etmiştir. Sektörümüz ülke ekonomisinin iki katından daha fazla büyümüştür. Bu güçlü büyüme, hem sektörün toparlanma sürecinin hızlandığını hem de yatırımların yeniden canlandığını göstermektedir Yatırım iştahının arttığını gösteriyor."

Rekabetçilikte yaşanan zorluklar ihracatın ivmesini sınırlıyor

TİM Başkanı Mustafa Gültepe:

Türkiye ekonomisinin, kesintisiz 20 çeyrektir pozitif büyüme kaydettiğini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, şunları söyledi: "Burada dikkat çeken nokta, ihracatın tek başına büyümeye artı 0,4 puan katkı yapmasına rağmen, ithalattaki artış nedeniyle net ihracatın katkısının eksi 1,4 puan olmasıdır. Yani Türkiye’nin ihracat gelirleri büyümeyi desteklerken, daha yüksek oranda artan ithalat bu katkıyı fazlasıyla gölgeledi. Net ihracatın üst üste üç çeyrektir negatif katkı vermesi, büyümenin giderek iç talep ve ithalata dayalı bir yapıya büründüğünü gösteriyor. Oysa sağlıklı ve kalıcı bir büyümenin ancak üretim ve ihracatla gerçekleşebileceğini unutmamamız gerekiyor. ”