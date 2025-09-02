Makine yatırımları hızlı arttı sanayi güçlü büyüyecek
Küresel zorlukları rağmen ekonominin kesintisiz 20 çeyrektir büyümeye devam etti. Büyümeyi dengeli, sürdürülebilir kılmak için ihracatı destekleyici politikalara daha fazla öncelik verilmesini isteyen reel sektör temsilcileri, makine ve teçhizat yatırımlarında iki kattan fazla artışa dikkat çekti.
Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8, sanayi sektörü ise yüzde 6.1’lik oranla beklentilerin üzerinde büyüdü. Zorlu küresel şartlara rağmen ekonominin kesintisiz 20 çeyrektir büyüdüğüne işaret eden reel sektör temsilcileri, büyümenin daha dengeli, sürdürülebilir kılınması için özellikle ihracatı destekleyici politikalara daha fazla öncelik verilmesi çağrısında bulunuldu. İkinci çeyrek verilerinde, özellikle makine ve teçhizat yatırımlarının iki kattan fazla yükseldiğine dikkati çeken reel sektör temsilcileri, “Bu veriler, önümüzdeki dönemde sanayimizin daha da büyüyeceğine yönelik umutlarımızı artırıyor” değerlendirmesinde bulundu. Sektör temsilcileri, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Sahadaki izlenimimizin tersi çıktı”
ASO Başkanı Seyit Ardıç:
Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, sanayi sektörünün sahadan aldığı izlenimin aksine, yüzde 6,1’lik büyüme kaydettiğini söyledi. İkinci çeyrek büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde geldiğine işaret eden Ardıç, “Orta ve uzun dönemde ise yapısal problemin çözümü, üretim yapımızı değiştirerek uluslararası rekabet gücümüzü arttırmaktan geçiyor.”
Vites yükselttik
ATO Başkanı Gürsel Baran:
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, enflasyonla mücadele kapsamında uygulamaya konulan sıkı para politikası, küresel ekonomik gelişmeler ve bölgede yaşanan gerilimlere rağmen ikinci çeyrekte yıllık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşen yüzde 4.8’lik büyümenin, Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde yükseldiğinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, “Dezenflasyon süreci, sıkı para politikası ve küresel belirsizliklere rağmen büyüme rakamlarında vites yükselttik. Bu veriler, Türkiye ekonomisinin potansiyelini ve dayanıklılığını ortaya koyuyor" değerlendirmesi yaptı.
İhracatı destekleyici politikalara öncelik verilmeli
KTO Başkanı Ömer Gülsoy:
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ekonominin tüm zorluklara rağmen büyüme performansını sürdürdüğüne işaret ederek, “Bu büyümeyi dengeli, istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kılmak için ihracatı destekleyici politikalara daha fazla öncelik verilmelidir” dedi.
Beklenenden daha güçlü toparlanmanın habercisi
ASKON Başkanı Orhan Aydın:
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın, ikinci çeyrekte yüzde 4.8 büyümenin beklentilerin üzerinde olmakla birlikte sektörel bazlı güçlü bir büyüme rakamları gözlemlediklerini, bu durumun ekonomide beklenenden daha güçlü bir toparlanmaya işaret ettiğini söyledi. Aydın, “Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının koordinasyonu ve yapısal reformlar büyümenin kalitesi ve sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyacaktır. Bu nedenle mevcut ekonomi politikalarının disiplinli bir şekilde yürütülmesinde yarar görmekteyiz” diye konuştu.
Büyüme umutları artırdı
Kayseri OSB Mehmet Yalçın:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, 2025 yılı ikinci çeyrekte beklentilerin üstünde elde edilen oranın, sanayicilerin umutlarını artırdığını söyledi.
İihracat büyümeli
Ege İhracatçı Birlikleri Jak Eskinazi:
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, büyümenin lokomotifinin üretim ve ihracat olduğu bir ekonomik modelin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Büyüme rakamlarına hane halkı tüketimi 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,2 katkı vermişken, 2025 yılının ikinci çeyreğinde hanehalkı tüketiminin büyümeye etkisinin yüzde 3,4’e çıktığının görüldüğüne dikkati çeken Eskinazi, tüketim yerine, ihracatın büyümeyi sürüklediği bir ekonomik sistemin hayata geçmesi gerektiğinin altını çizdi.
Sanayideki gelişim tüm alt sektörlere yansıdı
DEİK Başkanı Nail Olpak:
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Zorlu küresel koşullara rağmen yılın ilk çeyreğindeki yüzde 2,3 büyümenin ardından ikinci çeyrekteki yüzde 4,8 büyüme, iş dünyamız açısından memnuniyet verici. Son dönemlerde negatif büyüyen sanayi sektörünün ikinci çeyrekte yüzde 6,1 oranıyla pozitife dönmesi iş dünyamız açısından oldukça değerli.”
Tüm sektörlere yayılması elzem
İTO Başkanı Şekib Avdagiç:
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, şunları söyledi: “Özellikle uygulanan sıkı para politikası ve kur dengesinin üretim ve ihracat tarafında gözden geçirilmesi gerektiğini anlıyoruz. İhtiyatı elden bırakmadan faizlerdeki gerilemeyi ve dezenflasyon sürecini dikkatle izlemeyi sürdürmeliyiz. KOBİ’lere yönelik kredi kanallarının genişlemesini ve kur-enflasyon korelasyonunun korunmasını, sanayideki büyümeyi tüm sektörlerimize yayabilmemiz adına elzem görüyoruz. Üreticiye yönelik finansman maliyetlerinin düşürülmesi, tüketici kaynaklı talep enflasyonundaki düşüşe katkı vereceği gibi üretici ve ihracatçının rekabet gücünü tekrar kazanması ve sermaye yapısını güçlendirmesini de sağlayacaktır.”
İnşaat sektörü büyümenin lokomotifi olmayı sürdürüyor
TMB Başkanı Erdal Eren:
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, büyüme rakamlarına işaret ederek, “Bu büyümeye yüzde 10,9 ile en yüksek katma değeri inşaat sektörü sağlayarak, büyümenin lokomotifi olmaya devam etmiştir” dedi. Eren, şunları söyledi: “ Ülke ekonomimiz uygulanan politikalar ile temkinli bir soğumadan, doğal büyüme ivmesi olan yüzde 5’e tekrar yaklaşmıştır. Ülke ekonomimizin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyümesi sevindiricidir. Bu büyümeye yüzde 10,9 ile en yüksek katma değeri inşaat sektörü sağlayarak, büyümenin lokomotifi olmaya devam etmiştir. Sektörümüz ülke ekonomisinin iki katından daha fazla büyümüştür. Bu güçlü büyüme, hem sektörün toparlanma sürecinin hızlandığını hem de yatırımların yeniden canlandığını göstermektedir Yatırım iştahının arttığını gösteriyor."
Rekabetçilikte yaşanan zorluklar ihracatın ivmesini sınırlıyor
TİM Başkanı Mustafa Gültepe:
Türkiye ekonomisinin, kesintisiz 20 çeyrektir pozitif büyüme kaydettiğini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, şunları söyledi: "Burada dikkat çeken nokta, ihracatın tek başına büyümeye artı 0,4 puan katkı yapmasına rağmen, ithalattaki artış nedeniyle net ihracatın katkısının eksi 1,4 puan olmasıdır. Yani Türkiye’nin ihracat gelirleri büyümeyi desteklerken, daha yüksek oranda artan ithalat bu katkıyı fazlasıyla gölgeledi. Net ihracatın üst üste üç çeyrektir negatif katkı vermesi, büyümenin giderek iç talep ve ithalata dayalı bir yapıya büründüğünü gösteriyor. Oysa sağlıklı ve kalıcı bir büyümenin ancak üretim ve ihracatla gerçekleşebileceğini unutmamamız gerekiyor. ”