Makineciler dünyanın en büyük makine ihracatçısı Çin’e ihracata odaklandı

12 Ocak 2018

Yeşim ARDIÇ

ANKARA-2017 yılında 15 milyar dolara yakın ihracat yapan makine sektörü, 2018 yılında bunu 17 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Sektör, vize başvurularının kolaylaşmasının ardından rotayı dünyanın en büyük makine ihracatçısı Çin pazarına yöneltti. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, pazar çeşitliliğini artırmak ve ihracatta sürekli yükseltilen çıtayı daha yukarı taşımak için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

Yaptığı açıklamada 2017 yılının son çeyreğinde sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde artış gösterdiğini belirten Adnan Dalgakıran, makine-teçhizat yatırımlarındaki yüzde 15’in üzerindeki artışın da buna büyük katkı sağladığını bildirdi. Geçen yıl 15 milyar dolarlık ihracat geliri elde eden Türkiye’nin makinecilerinin bu yıl 17 milyar dolarlık hedef belirlediğinin altını çizen Dalgakıran, “2017 yılını yüzde 10.7 ihracat artışıyla geride bırakan makine sektörünün toplam ihracatı 14.9 milyar dolar oldu” dedi.

Dalgakıran, dünya makine ihracatının yüzde 22 gerilediği 2009 krizi sonrasındaki dönemi en iyi Türkiye’nin değerlendirdiğini belirterek, bu süreçte dünya ihracatının yüzde 7, Türkiye’nin ihracatının ise yüzde 40 arttığı bilgisini verdi.

Bu yıl Brexit ve Katalonya krizi gibi bir çok sorunun yaşandığı Avrupa’ya olan ihracatın ciddi oranda arttığını belirten Dalgakıran, Rusya’ya olan ihracatın ise yüzde 54 arttığını anlattı.

Makine İhracatçıları Birliği olarak sektörü tüm dünyada temsil ettiklerini ve ihracatçı firmalara yol gösterdiklerini bildiren Adnan Dalgakıran, “İhracatçılarımızı uluslararası rekabette güçlü kılacak iş bağlantıları oluşturmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl da düzenlediğimiz organizasyonlarla Tayland'dan Tanzanya'ya kadar pek çok ülke yetkilisini Türkiye’de ağırladık, İran’dan Polonya’ya kadar birçok ülkeye sektörel ticaret heyetleri düzenleyerek veya fuarlarda tanıtım kampanyaları gerçekleştirerek yurt dışında sektörümüzü temsil ettik” dedi.

Sektör 2018’de Çin’e odaklandı

Çin ile yapılan anlaşma uyarınca üyelerin ticari vize başvurularında davet mektubu şartının kaldırıldığını aktaran Adnan Dalgakıran, “Çin dünyanın en büyük makine ihracatçılarından biri ama toplam ithalatı içinde makineler çok önemli bir yer tutuyor” diye konuştu.

Uzak Doğu ülkelerinin çoğunda makinelere yüzde 30 vergi uygulanmasına rağmen Türkiye’nin yaptığı ithalatta çok düşük vergi alındığına dikkat çeken Dalgakıran, şunları söyledi:

“Dünya makine pazarının üçte birini oluşturan bu ülkelere yüksek vergiler nedeniyle henüz ciddi bir satış yapamadığımız dikkate alınırsa, makinecilerimizin ihracattaki başarısı daha çarpıcı hale gelecektir.”