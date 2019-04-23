Makineciler, Gümrük Birliği'nin acilen güncellenmesini istedi
Makine İmalatçıları Birliği başkanı seçilen Emre Gencer, "En büyük pazarlarımız olan Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede yaşanmaya başlayan ekonomik yavaşlama bu yıl işimizi daha da zorlaştırmaktadır" dedi.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.