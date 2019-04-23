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Makineciler, Gümrük Birliği'nin acilen güncellenmesini istedi

Makine İmalatçıları Birliği başkanı seçilen Emre Gencer, "En büyük pazarlarımız olan Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede yaşanmaya başlayan ekonomik yavaşlama bu yıl işimizi daha da zorlaştırmaktadır" dedi.

Makineciler, Gümrük Birliği'nin acilen güncellenmesini istedi
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