Makineciye pozitif ayrım
Makineciye pozitif ayrım Eximbank kredilerinden yeterince yararlanamayan makinecilere Türk Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin’den müjde geldi. Gültekin makinecilerin ihracatçı hamleleri için pozitif ayrımcılık yapabileceklerini bildirdi.
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