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Makineciye pozitif ayrım

Makineciye pozitif ayrım Eximbank kredilerinden yeterince yararlanamayan makinecilere Türk Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin’den müjde geldi. Gültekin makinecilerin ihracatçı hamleleri için pozitif ayrımcılık yapabileceklerini bildirdi.

Makineciye pozitif ayrım
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