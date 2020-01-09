Makinede ‘CE’ şartı yerliye yarayacak

09 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

Yerli makine üreticileri CE mevzuatına uygunluğu tam olan yerli makinelerin rekabet şansını artıracağını dile getiriyor. Önceden denetime tabi tutulmayan, piyasada talaşlı imalat tezgâhları olarak bilinen ve özellikle Uzakdoğu menşeili olup Türkiye’ye giriş yapan makinalar artık denetime tabi olacak. Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Emre Gencer, özellikle makine ithalatı yapanların bu denetime karşı çıktığına vurgu yaparak, “Temel karşı çıkma noktaları ise zaman ve maliyet kaybı. Enerji sektöründen sonra en fazla cari açık verdiğimiz sektör makine sektörü. Ucuz işgücü ile yeri üreticinin arasındaki rekabetin ortasında kalıp bu tebliğlere karşı çıkmak ise bazı ithalatçıların işine yarıyor” dedi. İlgili denetimlerin neredeyse bütün makine sektörünü kapsadığına işaret eden Gencer, “Türk Gümrük Tarife Cetvel 2019’a göre 84 grubu Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası (GTİP) ile başlayan riskli makineler Ek-2 yani “Denetime Tabi Ürünler Listesi'ne” dâhil. Takım tezgâhları ise bu listeye yeni eklendi. Ticaret Bakanlığı bu konudaki denetimlerini TSE aracılığı ile yürütüyor. TSE, uluslararası geçerliliğe sahip, test imkânları ile ülkemizin güzide kuruluşlarından biri. Cari açığı azaltmak için verilen bu çaba takdire şayan ve imalat sektörünün tamamı bu yeni düzenlemeden memnun” açıklamasını yaptı.

“Yerli otomobil gibi yerli makineci de desteklenmeli”

Ermaksan Makine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özkayan, Türkiye’de üretilerek satılan her ürünün paranın yurt içinde kalması anlamına geldiğine dikkat çekerek, “Makine sektörü cari açığımızın en büyük olduğu ikinci sektör.

Yerli makine üreticileri olarak bizler cari açığı kapatmak için elimizden gelen yaparken, bu açığın büyümesinden fayda sağlayanlar ise yerli kaynakların yurt dışına transferinden kâr elde ediyorlar. Verimsiz fakat ucuz makinaların Türkiye’ye denetimsiz olarak girmesini isteyenler haksız rekabet ortamı yaratarak makine sektöründe kayıplara neden olmaktalar. Bugün dünyada her ülke kendi markasını çıkarmaya çalışmakta ve buna sahip çıkmaktadır. Yerli otomobilimizi desteklediğimiz gibi yerli makinemizi de desteklemek gerekiyor. Kontrolsüz ithalat bizim gibi büyümekte olan ülkeler için önemli bir sorun. Yeter ki imalatçımızı destekleyelim onlar bir süre sonra rekabetçi bir makine yapmaya başlayacaktır” diye konuştu.

Doğru ekipman kullanılması için CE önemli



Ülke olarak üretmemiz gerekiyor. İthalat da gerekiyor ama öncelikle yerli imalata önem vermeliyiz” diyen Taksan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Dener de, “CE belgesi güvenlik demektir. Doğru ekipmanların kullanılması için CE belgesi çok önemli. Makine sektörü stratejik bir sektördür. Ülkemizin büyümesi ve güçlenmesi için makine sektörünün güçlenmesi gerekiyor. Bu alanda 5 milyar dolar ithalat var. Takım tezgahlarında Türkiye’deki en büyük üretici biziz. 122 ithalatçı var. Bu alanda yeni oyuncular kazanmalı, var olanları da büyütmeliyiz.”

“Yerli üreticiyi ezmeye başladılar”

Özellikle Uzakdoğu’dan ithal edilen makinelerde başta kalite ve verimsizlik olmak üzere çok fazla problem yaşandığını vurgulayan Akyapak Makine Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akyapak da “CE kararı bir nebze olsun bunun önüne geçecektir. Ayrıca Uzakdoğu ülkeleri ihtiyaçları olmasına rağmen milli düşünerek bizlerden makine almakta direniyor. Ülke olarak korumacılık konusunda bir atılım yapmamız gerekiyor” dedi.