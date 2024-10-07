Makro görünüm iyileşti: Goldman Sachs, 12 aylık S&P 500 hedefini revize etti

Goldman Sachs, gösterge S&P 500 endeksi için yıl sonu ve önümüzdeki 12 aylık hedeflerini güncelledi. Banka, 2025'e kadar istikrarlı bir makroekonomik görünüm beklentisiyle mevcut yılsonu hedefini 5.600’den 6.000’e yükseltirken, gelecek 12 ay için endeks hedefini ise 6.300 olarak belirledi. Bu revizyon, endeksin son kapanış fiyatı olan 5.751,07 seviyesine kıyasla yüzde 4,32’lik bir artış anlamına geliyor.

Goldman Sachs, ayrıca S&P 500 hisseleri için 2025 yılı hisse başına kar (EPS) tahminini de yıllık bazda yüzde 11’lik bir artışla 256 dolardan 268 dolara çıkardı. Bankanın analistlerine göre, bu revizyonun ardındaki en önemli etken, şirketlerin kar marjlarında beklenen genişleme ve teknoloji sektöründeki toparlanma süreci.

Goldman Sachs analistlerinden David Kostin liderliğinde hazırlanan raporda, "İleriye dönük EPS tahminlerimiz, 2025 yılı için istikrarlı bir makroekonomik görünümü yansıtıyor ve yukarı yönlü revizyonun ana itici gücü daha fazla marj genişlemesi beklentisi" ifadelerine yer verildi. Analistler, ABD ekonomisinin güçlü tüketici harcamaları sayesinde ikinci çeyrekte beklenenden daha hızlı büyüdüğünü ve bu durumun şirket karlarına pozitif yansıdığını belirtti.

Marj genişlemesi ve teknoloji hisseleri etkisi

Kostin ve ekibi, mevcut makroekonomik ortamın şirketlerin marj genişlemesine elverişli bir zemin sunduğunu ve teknoloji sektöründeki toparlanmanın S&P 500 şirketlerinin hisse başına kar büyümesini destekleyeceğini öngörüyor. Özellikle mega-cap (büyük piyasa değerine sahip) teknoloji hisselerinden gelen destek ve yarı iletken endüstrisindeki toparlanma, endeksteki büyümenin önemli bileşenleri olarak görülüyor.

Raporda ayrıca, "Makro zemin, mütevazı marj genişlemesine elverişli olmaya devam ediyor ve EPS tahminlerimizi yukarı yönlü revize etmemizin ana sebeplerinden biri bu" denildi.

Ekonomik göstergeler destekleyici olmaya devam ediyor

Goldman Sachs, ABD ekonomisinin genel makroekonomik koşullarının S&P 500 şirketlerinin performansını destekleyeceğine inanıyor. Ağustos ayındaki veriler, ABD ekonomisinin güçlü tüketici harcamaları sayesinde ikinci çeyrekte beklenenden daha hızlı büyüdüğünü ve şirket karlarının toparlandığını gösterdi. Bu durum, Goldman’ın marj genişlemesi beklentisini güçlendirirken, yıl sonu ve 12 aylık endeks hedefini yukarı yönlü revize etmesine zemin hazırladı.

Yıl sonu hedefi yüzde 4,32 artış anlamına geliyor

Goldman Sachs'ın yıl sonu için belirlediği 6.000 puanlık hedef, endeksin Cuma günkü kapanış fiyatı olan 5.751,07 seviyesine kıyasla yüzde 4,32’lik bir artış öngörüyor. Bu artış beklentisi, hem istikrarlı bir makroekonomik görünümü hem de teknoloji sektöründeki toparlanmayı yansıtıyor. Ayrıca, ileriye dönük kar beklentilerinin de endeksin genel performansını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

EPS büyümesi devam edecek

Goldman Sachs analistlerine göre, S&P 500 şirketlerinin hisse başına kar (EPS) büyümesinde 2025 yılına kadar olumlu bir ivme devam edecek. Bankanın 2025 yılı EPS tahminini yıllık yüzde 11’lik bir artışla 256 dolardan 268 dolara çıkarması, şirketlerin güçlü kar performansına olan güveni yansıtıyor.

David Kostin liderliğindeki analistler, özellikle ABD ekonomisindeki güçlü tüketici harcamalarının ve istikrarlı bir işgücü piyasasının, şirketlerin operasyonel marjlarını genişletmesine katkıda bulunacağını vurguladı. "Marj genişlemesi ve kar artışı, S&P 500 şirketlerinin genel performansını desteklemeye devam edecek" diyen Kostin, teknoloji sektöründeki toparlanmanın da bu süreçte önemli bir rol oynayacağını belirtti.