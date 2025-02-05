'Maksimum baskı' yeniden başladı: Petrol fiyatları Trump'ın İran'a yönelik hamlesine rağmen düşmeye devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah elde etmesini önlemek için bu ülkeye karşı “maksimum baskı” politikalarını yeniden devreye sokarken, küresel petrol fiyatları beklenenin aksine düşüş yaşadı.

Londra ICE vadeli işlemlerinde Brent ham petrolü yüzde 0,73 değer kaybederek varil başına 75,66 dolara gerilerken, New York NYMEX piyasasında WTI yüzde 0,63 düşüşle 72,24 dolara indi.

Trump, İran’a yönelik daha sert yaptırımları devreye sokan bir başkanlık yönergesi imzaladı. Analistler, bu adımın İran’ın günlük petrol arzında 1 milyon varillik bir kayba yol açabileceğini öngörüyor. Ancak petrol fiyatlarının gerilemesi, piyasalardaki başka dinamiklerin de etkili olduğunu gösteriyor.

ABD-Çin ticaret gerilimi piyasaları baskılıyor

Petrol piyasalarındaki düşüşün en önemli nedenlerinden biri, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği yönündeki endişeler oldu. Başkan Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşme konusunda aceleci olmadığını açıklaması, yatırımcıları tedirgin ederken, küresel talep beklentilerinin zayıflamasına neden oldu.

ING analistleri, İran’a yönelik petrol yaptırımlarının daha sert uygulanmasının arz kısıtlamalarına yol açabileceğini ancak bunun fiyatları yükseltmek yerine, piyasaların küresel ekonomik zayıflığa odaklanması nedeniyle fiyat baskısını artırabileceğini belirtiyor. Analistler, “OPEC’in İran’dan kaynaklanan petrol kayıplarını telafi edecek şekilde üretimi artırması gerekecek” değerlendirmesinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarında kritik seviyeler

Teknik analizlere göre, Brent petrolü için bugün en yakın destek seviyesi 75,25 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde fiyatlar 74,08 dolara kadar geri çekilebilir. Öte yandan, yukarı yönlü hareketlerde 75,97 ve 76,56 dolar seviyeleri direnç noktaları olarak izleniyor.

Önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının yönünü, ABD-İran geriliminin tırmanma olasılığı ve OPEC’in arz dengesi konusundaki tutumu belirleyecek. Ancak piyasalardaki genel görünüm, İran üzerindeki yaptırımlara rağmen küresel talep endişelerinin fiyatları baskılamaya devam ettiğini gösteriyor.