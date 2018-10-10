MAKTEK Avrasya, yüzleri güldürdü

10 Ekim 2018

"Makine Üreten Makinaların Fuarı" MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı, 2-7 Ekim tarihleri arasında sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi. Otomotiv, havacılık, savunma, gemi ve inşaat sektörleri başta olmak üzere imalat alanında geleceği belirleyecek teknolojilerin tanıtıldığı fuarı toplam 56.526 kişi ziyaret etti.

Yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yoğun ziyaretçi ilgisiyle karşılaşan fuar, 2016 yılına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 52 oranında büyüme yakaladı ve birçok uluslararası ziyaretçiyi ağırlayarak bir rekora imza attı. 2016'ya göre yüzde 46 oranında artan ziyaretçi ülke sayısıyla da büyümesini sürdürülebilir kılan MAKTEK, 56.526 yerli sektör profesyonelini bir araya getirerek sektörün gelişimi için önemli iş birliklerine zemin hazırladı.

Ev sahipliği yaptığı panel ve yarışmalarla da sektöre farklı bir bakış açısıyla baktığını kanıtlayan MAKTEK, 3 Ekim 2018 Çarşamba günü gerçekleşen "Sanayide Üreten Kadınlar Buluşması"na da ev sahipliği yaptı. GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Elif Ergu Demiral, Seger Korna Genel Müdürü Tülin Tezer, Nestlé Professional Türkiye Genel Müdürü Arzu Alibaz ve Dirinler Sanayi Makinaları Endüstri ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Dirin'in katılımıyla gerçekleşen panelde; "Endüstri şirketlerinde kadının rolü?", "Türkiye'de kadın meselesi" ve "Bir sanayi şirketinde üst düzey yönetici olmak" başlıklı konular detaylarıyla tartışıldı. Öte yandan sanayinin nitelikli teknik eleman talebini karşılamak için TİAD ve Tezmaksan Eğitim Üssü Derneği'nin birlikte organize ettiği MAKTEK Altın Pergel 1. Ulusal CNC Takım Tezgahı Tasarım Yarışması, fuara damga vurdu.Genç beyinlerin fikirlerini gerçeğe dönüştüren yarışma, genç beyinlerin teşvik edilmesine ve okul-sanayi iş birliğinin gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlıyor.

Bir sonraki MAKTEK ise, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle 2020'de 5. kez yeniden yapılacak. Makine sektörünün Anadolu'daki en büyük buluşması olan MAKTEK Konya Fuarı ise 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Ayrıca 9-12 Ekim 2019 tarihinde Maktek İzmir, Fuarİzmir'de ziyaretçilerine kapılarını açacak.