Malatya, ihracatta ayak basmadık ülke bırakmayacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği “KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları” 17’ncisi Malatya’ya yönelik gerçekleşti. KOBİ’leri ihracata özendirmek amacıyla düzenlenen program kapsamında; KOBİ’lerin nasıl ihracatçı olacağı, ihracata ilişkin desteklerden nasıl yararlanılabileceği ve ihracatın finansmanına kadar birçok konuda bilgi verildi.

Fırat Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenlenen programın moderatörlüğünü DÜNYA Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar üstlendiği programın açılışına Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ile TİM Başkanı İsmail Gülle katıldı. Gülle, programın açılışında yaptığı konuşmada, Malatya’nın bu yıl 4 bin 84 kilometre olan ortalama ihracat mesafesiyle 134 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdiğini vurgulayarak, “İnanıyorum ki, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız aynı gayretle çalışmaya devam ettiği sürece Malatyalı ihracatçılarımızın ayak basmadığı tek bir ülke kalmayacak” dedi.

Malatya, en uzak mesafeye ihracat yapan 13’üncü il

Malatya’nın, özellikle Ortadoğu’ya, Avrupa’ya ve ABD’ye oldukça başarılı bir ihracat performansı sergilediğini belirten Gülle, şöyle devam etti: “Bu yıl Malatya, tam 134 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Kayısı üretimi ve ihracatında küresel bir marka haline gelen Malatya, dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 70’ini tek başına karşılıyor. Tüm illerimizde arzu ettiğimiz ürün bazında markalaşmanın ülkemizdeki en güzel örneklerinden birisi Malatya kayısısı. Öyle ki, Malatya kayısısı ‘Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili’ne de sahip. Malatya, 4 bin 84 kilometre olan ortalama ihracat mesafesiyle en uzağa ihracat yapan 13’üncü ilimiz konumunda. Bu mesafe geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 artmış durumda.”

“Katma değerli ihracatın artırılması gerekiyor”

Malatya’nın son yıllarda ihracatta güçlü performansıyla dikkat çektiğini aktaran Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, şu bilgileri verdi: “Dünya ticaretinin pandemi etkisiyle ciddi bir daralma yaşadığı 2020 yılında ilimizin ihracatı yüzde 4’lük artışla 289 milyon dolara ulaştı. Bu yılın ilk 8 aylık dönemde ise Malatya’nın ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32’lik artışla 235 milyon dolar oldu. Bu değerlere baktığımızda ilimiz için yanıltıcı bir durum da var. Bugün Malatya’da yüksek hacimli ihracat yapan birçok firmamızın ihracatı, farklı bölgelerdeki ihracatçıları birliklerinde yer alıyor. 2020 yılında ilimizde en fazla ihracat gerçekleştiren sektörlerimiz; kuru meyve ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, hazır giyim ve konfeksiyon, makine, çimento ve toprak ürünleri oldu. Malatya ekonomisinin sadece ham ve az işlenmiş ürünlerle değil, katma değeri yüksek ürünlerde ihraç edilebilirliği ve ihraç birim değerinin artırılmasıyla büyümesi gerekiyor.”

2 yılda 37 bini aşkın yeni ihracatçı

İhracat hedeflerine yeni rekorlarla yürümeye devam ettiklerini söyleyen Gülle, bu hedeflere ancak ihracatı tabana yayarak ulaşabileceğini belirtti. TİM KOBİ İhracat Seferberliği Malatya Eğitim Programı’nın da bu çalışmaların bir ürünü olduğunu kaydeden TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bugün, ilk eğitim programımız üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. Seferberliğimizi başlatmamızdan bu yana 15’i ülkemizde, biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olmak üzere, 16 KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimi düzenledik. Bu süreçte ihracat ailesine 37 bini aşkın firma katıldı. TİM KOBİ İhracat Seferberliği eğitimleriyle, Anadolu’nun dört bir köşesinde ihracat potansiyeli olan her firmaya ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.