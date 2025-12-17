Malatya'da donun zararı lahanayla kapanıyor

Türkiye'nin kayısı üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Malatya'da Nisan ayında etkili olan zirai don, başta kayısı olmak üzere birçok üründe ciddi rekolte kayıplarına neden oldu.

Üretici lahanayla sezonu kurtmaya çalışıyor

Don felaketinin ardından zor durumda kalan üreticiler, alternatif ürünlere yönelerek sezonu kurtarmaya çalışıyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde üretim yapan Kenan Özen, kayısı bahçesinin dondan zarar görmesinin ardından yaklaşık 2,5 dönümlük alanda lahana ekimi gerçekleştirdi.

Özen, hava şartlarının elverişli gitmesi halinde hasadın yaklaşık bir ay daha süreceğini belirtti.

Talepten memnun

Ürettiği lahanaları perakende olarak kilogramı 25 TL'den satışa sunduğunu ifade eden Özen, üretime bir süre ara vermelerine rağmen taleplerden memnun olduklarını söyledi.