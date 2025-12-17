Google Haberler

Malatya'da donun zararı lahanayla kapanıyor

Malatya'da zirai don nedeniyle bu yıl mahsul alamayan üreticiler, sezonu kurtarabilmek için alternatif ürünlere yöneldi. Kayısı bahçesi dondan etkilenen üreticilerden Kenan Özen, bahçesinde lahana yetiştirerek zararını telafi etmeye çalışırken hasadın devam ettiğini söyledi.

Malatya'da donun zararı lahanayla kapanıyor

Türkiye'nin kayısı üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Malatya'da Nisan ayında etkili olan zirai don, başta kayısı olmak üzere birçok üründe ciddi rekolte kayıplarına neden oldu.

Üretici lahanayla sezonu kurtmaya çalışıyor

Don felaketinin ardından zor durumda kalan üreticiler, alternatif ürünlere yönelerek sezonu kurtarmaya çalışıyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde üretim yapan Kenan Özen, kayısı bahçesinin dondan zarar görmesinin ardından yaklaşık 2,5 dönümlük alanda lahana ekimi gerçekleştirdi.

Malatya'da donun zararı lahanayla kapanıyor - Resim : 1

Özen, hava şartlarının elverişli gitmesi halinde hasadın yaklaşık bir ay daha süreceğini belirtti.

Talepten memnun

Ürettiği lahanaları perakende olarak kilogramı 25 TL'den satışa sunduğunu ifade eden Özen, üretime bir süre ara vermelerine rağmen taleplerden memnun olduklarını söyledi.

Zirai donun faturası 23 milyar TL! Uzmanlar tarih verip yeni tehlike için çiftçiyi uyardıZirai donun faturası 23 milyar TL! Uzmanlar tarih verip yeni tehlike için çiftçiyi uyardıEkonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Çok Okunanlar