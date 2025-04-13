Malatya’da kayısıya don darbesi: Tüm üretim alanı zarar gördü

Malatya genelinde etkili olan zirai don, başta kayısı olmak üzere birçok meyve türünde büyük zarara neden oldu.

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, bazı bölgelerde sıcaklıkların eksi 13 dereceye kadar düştüğünü belirterek, donun ağaçların fizyolojik yapısına da zarar verdiğini söyledi.

Birçok ilde etkili olan zirai don kayısı başkenti olan Malatya’da da ciddi hasara yol açtı. 2 milyona yakın kayısı ağacı ile yıllık üretimde dünya kuru kayısı üretim lideri olan Malatya’da 12 Nisan Cumartesi gününü kar yağışı ve sonrası yaşanan zirai don ile birlikte meyvelerin büyük bir bölümü yandı.

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, yaşanan zirai don olayının, kayısı ağaçların meyve tutum sürecinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Fonolojik olarak küçük meyve ya da çiçek sonrası dönemde olan ağaçlar, düşük sıcaklık nedeniyle ciddi hasar gördü. Malatya genelinde verim kaybı büyük. Sadece meyve değil, ağaçların sürgünlerinde ve yapraklarında da yanmalar mevcut. Bu da ilerleyen yıllarda ağaç gelişimini olumsuz etkileyebilir" dedi.

950 bin dekarlık kayısı üretim alanı zarar gördü

Yaklaşık 950 bin dekarlık kayısı üretim alanının tamamında zararın görüldüğünü belirten Çiçek, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde net tabloya ulaşılabileceğini ifade etti.

Üreticilere çağrıda bulunan Çiçek, tarım sigortası yaptıran çiftçilerin bir an önce başvurularını yaparak hasar tespiti sürecini başlatmaları gerektiğini kaydetti.

'Ağaçların fizyolojik yapısı da etkilendi'

Çiçek, yalnızca kayısı değil, ceviz, kiraz, elma, armut ve üzüm bağlarında da benzer zararların tespit edildiğini belirterek, "Don olayının etki alanı çok geniş. Hasar sadece ürünle sınırlı kalmadı, ağaçların fizyolojik yapısı da etkilendi. Önümüzdeki günlerde zararın boyutu daha net ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

'74 yaşındayım böyle bir afet görmedim'

Yakınca mahallesinde kayısı yetiştirici olan Abdulkadir Keklik de şuana kadar böylesine büyük bir don afetinin yaşanmadığını belirterek bahçesindeki kayısı dahil tüm meyve ağaçlarının zarar gördüğünü söyledi. Bahçesinde 5 kez ilaçlama yaptığını ve 6’ncısı için de hazırlık yaptığı esnada zirai donun meydana geldiğini söyleyen Keklik, "74 yaşındayım böyle bir afet görmedim" diye konuştu.