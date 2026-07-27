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Malatya’da savunmaya 1 milyar TL yatırım yapılacak

ULUSDER Başkanı Özcan Polat, Malatya'da savunma sanayi üretim tesisi kuracaklarını açıkladı. İlk etapta 150, ilerleyen dönemde ise 300'ün üzerinde kişiye istihdam sağlayacaklarını belirten Polat, Malatya'da savunma kümelenmesi oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

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Malatya’da savunmaya 1 milyar TL yatırım yapılacak

Nesrin KOÇASLAN
MALATYA

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUS­DER) Başkanı Özcan Po­lat, Malatya'da yaklaşık 1 mil­yar TL tutarında savunma sana­yi yatırımı gerçekleştireceklerini açıkladı. ULUSSAN Savunma ve Makine A.Ş. bünyesinde hayata geçirilecek yatırımla yüksek has­sasiyetli mekanik parçalar ve sa­vunma sanayisine yönelik alt sis­temlerin üretileceğini belirten Polat, hedeflerinin Malatya'yı sa­vunma sanayisinde önemli üre­tim merkezlerinden biri haline getirmek olduğunu söyledi.

Polat, yatırım kapsamında yaklaşık 20 bin metrekare kapa­lı alana sahip mevcut bir fabri­kanın satın alındığını belirterek, "Üretime daha kısa sürede başla­yabilmek amacıyla mevcut tesi­si devraldık. Fabrikada savunma sanayisinin ihtiyaçlarına uygun üretim altyapısını oluşturmak için kapsamlı modernizasyon ve teknik uyarlama çalışmaları yü­rütüyoruz" dedi.

İlk etapta hassas mekanik üretim yapılacak

Tesiste ilk aşamada savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu yük­sek hassasiyetli mekanik parça­lar, CNC tezgâhlarında işlenmiş dişliler, güç aktarım ve transmis­yon parçaları ile çeşitli mekanik alt sistemlerin üretileceğini ifa­de eden Polat, orta ve uzun vade­de ihracat odaklı üretim yapmayı planladıklarını kaydetti.

Polat, şirketin hedeflerinden birinin de ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve ASFAT başta ol­mak üzere ana yüklenici kuruluş­ların tedarik zincirinde yer almak olduğunu belirterek, "Yüksek ka­lite standartlarında üretim ger­çekleştirerek savunma sanayisi­nin yerlilik oranının artırılması­na katkı sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

İlk aşamada hassas mekanik parça ve alt sistem üretimine odaklanacaklarını belirten Polat, ilerleyen süreçte tasarım ve mü­hendislik kabiliyetlerini gelişti­rerek daha yüksek katma değerli savunma sanayi ürünleri üretme­yi hedeflediklerini de ifade etti.

Malatya'nın yatırım yeri olarak tercih edilmesinin yalnızca eko­nomik gerekçelere dayanmadı­ğını vurgulayan Polat, depremin ardından şehrin yeniden kalkın­masına katkı sağlamayı hedefle­diklerini söyledi.

"Bu yatırımı memleketimi­ze karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz" diyen Polat, üretim, yatırım ve katma değerli sanayi faaliyetlerinin Malatya'nın yeniden güçlenme­sinde önemli rol oynayacağını ifade etti.

Hedef 300'ün üzerinde istihdam

Yatırımın ilk aşamasında yak­laşık 150 kişiye istihdam sağla­mayı planladıklarını belirten Po­lat, kapasite artışıyla birlikte ça­lışan sayısının 300'ün üzerine çıkacağını açıkladı.

Ancak asıl hedeflerinin yalnız­ca bir fabrika kurmak olmadığını dile getiren Polat, Malatya'da sa­vunma sanayisi ekosistemi oluş­turmayı amaçladıklarını söyledi. Bu kapsamda kentteki KOBİ'ler, makine imalatçıları ve yan sana­yi firmalarının üretim zincirine dahil edilmesinin planlandığını belirten Polat, üniversiteler ve meslek liseleriyle iş birliği içinde nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceği­ni ifade etti.

"Savunma sanayisinin Anadolu'ya yayılması önemli"

Savunma sanayisinin yalnızca belirli merkezlerde değil, Anado­lu'nun üretim altyapısı güçlü şe­hirlerine de yayılması gerektiği­ni vurgulayan Polat, bunun hem üretim güvenliği hem de bölge­sel kalkınma açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Önümüzdeki beş yıllık dönem­de üretim kapasitesini artıran, uluslararası kalite standartları­nı tamamlayan ve ihracat yapan bir şirket olmayı hedefledikleri­ni belirten Polat, uzun vadede ise yalnızca parça üretimi yapan bir firma olmanın ötesine geçerek ta­sarımından Ar-Ge'sine, mühen­disliğinden üretimine kadar ta­mamen kendi geliştirdikleri yerli savunma sanayi ürünlerini Ma­latya'da üretmeyi hedefledikleri­ni söyledi.

Polat, "Beş yıl sonra Malat­ya'nın yalnızca tarımıyla değil, savunma sanayisindeki üretim gücüyle de anılan stratejik üretim merkezlerinden biri olmasını he­defliyoruz. Biz sadece bir fabrika kurmuyor, şehirde kalıcı bir sa­vunma sanayi kültürü oluşturma­yı amaçlıyoruz" dedi.

Polat, bu yatırımın tek bir fab­rikanın başarısı olarak değil, Ma­latya'da savunma sanayisi küme­lenmesini başlatacak uzun vadeli bir sanayi dönüşüm projesi ola­rak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ULUSDER'in yalnızca yatırım değil, uluslararası iş birliklerine yönelik çalışmalar da yürüttü­ğünü belirten Polat, geçen yıl dü­zenlenen Doğu Anadolu Ekono­mi ve İş Birliği Forumu'nda 30 ül­kenin büyükelçisi, diplomatı ve iş dünyası temsilcisini Malatya'da ağırladıklarını, bu yıl sonunda düzenlemeyi planladıkları ikinci forumla bölgenin yatırım ve ih­racat potansiyelini uluslararası platformda daha güçlü tanıtmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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