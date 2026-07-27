Malatya’da savunmaya 1 milyar TL yatırım yapılacak
ULUSDER Başkanı Özcan Polat, Malatya'da savunma sanayi üretim tesisi kuracaklarını açıkladı. İlk etapta 150, ilerleyen dönemde ise 300'ün üzerinde kişiye istihdam sağlayacaklarını belirten Polat, Malatya'da savunma kümelenmesi oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Nesrin KOÇASLAN
MALATYA
Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER) Başkanı Özcan Polat, Malatya'da yaklaşık 1 milyar TL tutarında savunma sanayi yatırımı gerçekleştireceklerini açıkladı. ULUSSAN Savunma ve Makine A.Ş. bünyesinde hayata geçirilecek yatırımla yüksek hassasiyetli mekanik parçalar ve savunma sanayisine yönelik alt sistemlerin üretileceğini belirten Polat, hedeflerinin Malatya'yı savunma sanayisinde önemli üretim merkezlerinden biri haline getirmek olduğunu söyledi.
Polat, yatırım kapsamında yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alana sahip mevcut bir fabrikanın satın alındığını belirterek, "Üretime daha kısa sürede başlayabilmek amacıyla mevcut tesisi devraldık. Fabrikada savunma sanayisinin ihtiyaçlarına uygun üretim altyapısını oluşturmak için kapsamlı modernizasyon ve teknik uyarlama çalışmaları yürütüyoruz" dedi.
İlk etapta hassas mekanik üretim yapılacak
Tesiste ilk aşamada savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu yüksek hassasiyetli mekanik parçalar, CNC tezgâhlarında işlenmiş dişliler, güç aktarım ve transmisyon parçaları ile çeşitli mekanik alt sistemlerin üretileceğini ifade eden Polat, orta ve uzun vadede ihracat odaklı üretim yapmayı planladıklarını kaydetti.
Polat, şirketin hedeflerinden birinin de ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve ASFAT başta olmak üzere ana yüklenici kuruluşların tedarik zincirinde yer almak olduğunu belirterek, "Yüksek kalite standartlarında üretim gerçekleştirerek savunma sanayisinin yerlilik oranının artırılmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.
İlk aşamada hassas mekanik parça ve alt sistem üretimine odaklanacaklarını belirten Polat, ilerleyen süreçte tasarım ve mühendislik kabiliyetlerini geliştirerek daha yüksek katma değerli savunma sanayi ürünleri üretmeyi hedeflediklerini de ifade etti.
Malatya'nın yatırım yeri olarak tercih edilmesinin yalnızca ekonomik gerekçelere dayanmadığını vurgulayan Polat, depremin ardından şehrin yeniden kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
"Bu yatırımı memleketimize karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz" diyen Polat, üretim, yatırım ve katma değerli sanayi faaliyetlerinin Malatya'nın yeniden güçlenmesinde önemli rol oynayacağını ifade etti.
Hedef 300'ün üzerinde istihdam
Yatırımın ilk aşamasında yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlamayı planladıklarını belirten Polat, kapasite artışıyla birlikte çalışan sayısının 300'ün üzerine çıkacağını açıkladı.
Ancak asıl hedeflerinin yalnızca bir fabrika kurmak olmadığını dile getiren Polat, Malatya'da savunma sanayisi ekosistemi oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Bu kapsamda kentteki KOBİ'ler, makine imalatçıları ve yan sanayi firmalarının üretim zincirine dahil edilmesinin planlandığını belirten Polat, üniversiteler ve meslek liseleriyle iş birliği içinde nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.
"Savunma sanayisinin Anadolu'ya yayılması önemli"
Savunma sanayisinin yalnızca belirli merkezlerde değil, Anadolu'nun üretim altyapısı güçlü şehirlerine de yayılması gerektiğini vurgulayan Polat, bunun hem üretim güvenliği hem de bölgesel kalkınma açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.
Önümüzdeki beş yıllık dönemde üretim kapasitesini artıran, uluslararası kalite standartlarını tamamlayan ve ihracat yapan bir şirket olmayı hedeflediklerini belirten Polat, uzun vadede ise yalnızca parça üretimi yapan bir firma olmanın ötesine geçerek tasarımından Ar-Ge'sine, mühendisliğinden üretimine kadar tamamen kendi geliştirdikleri yerli savunma sanayi ürünlerini Malatya'da üretmeyi hedeflediklerini söyledi.
Polat, "Beş yıl sonra Malatya'nın yalnızca tarımıyla değil, savunma sanayisindeki üretim gücüyle de anılan stratejik üretim merkezlerinden biri olmasını hedefliyoruz. Biz sadece bir fabrika kurmuyor, şehirde kalıcı bir savunma sanayi kültürü oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.
Polat, bu yatırımın tek bir fabrikanın başarısı olarak değil, Malatya'da savunma sanayisi kümelenmesini başlatacak uzun vadeli bir sanayi dönüşüm projesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
ULUSDER'in yalnızca yatırım değil, uluslararası iş birliklerine yönelik çalışmalar da yürüttüğünü belirten Polat, geçen yıl düzenlenen Doğu Anadolu Ekonomi ve İş Birliği Forumu'nda 30 ülkenin büyükelçisi, diplomatı ve iş dünyası temsilcisini Malatya'da ağırladıklarını, bu yıl sonunda düzenlemeyi planladıkları ikinci forumla bölgenin yatırım ve ihracat potansiyelini uluslararası platformda daha güçlü tanıtmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.