Malatya’da savunmaya 1 milyar TL yatırım yapılacak

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Nesrin KOÇASLAN

MALATYA

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUS­DER) Başkanı Özcan Po­lat, Malatya'da yaklaşık 1 mil­yar TL tutarında savunma sana­yi yatırımı gerçekleştireceklerini açıkladı. ULUSSAN Savunma ve Makine A.Ş. bünyesinde hayata geçirilecek yatırımla yüksek has­sasiyetli mekanik parçalar ve sa­vunma sanayisine yönelik alt sis­temlerin üretileceğini belirten Polat, hedeflerinin Malatya'yı sa­vunma sanayisinde önemli üre­tim merkezlerinden biri haline getirmek olduğunu söyledi.

Polat, yatırım kapsamında yaklaşık 20 bin metrekare kapa­lı alana sahip mevcut bir fabri­kanın satın alındığını belirterek, "Üretime daha kısa sürede başla­yabilmek amacıyla mevcut tesi­si devraldık. Fabrikada savunma sanayisinin ihtiyaçlarına uygun üretim altyapısını oluşturmak için kapsamlı modernizasyon ve teknik uyarlama çalışmaları yü­rütüyoruz" dedi.

İlk etapta hassas mekanik üretim yapılacak

Tesiste ilk aşamada savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu yük­sek hassasiyetli mekanik parça­lar, CNC tezgâhlarında işlenmiş dişliler, güç aktarım ve transmis­yon parçaları ile çeşitli mekanik alt sistemlerin üretileceğini ifa­de eden Polat, orta ve uzun vade­de ihracat odaklı üretim yapmayı planladıklarını kaydetti.

Polat, şirketin hedeflerinden birinin de ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve ASFAT başta ol­mak üzere ana yüklenici kuruluş­ların tedarik zincirinde yer almak olduğunu belirterek, "Yüksek ka­lite standartlarında üretim ger­çekleştirerek savunma sanayisi­nin yerlilik oranının artırılması­na katkı sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

İlk aşamada hassas mekanik parça ve alt sistem üretimine odaklanacaklarını belirten Polat, ilerleyen süreçte tasarım ve mü­hendislik kabiliyetlerini gelişti­rerek daha yüksek katma değerli savunma sanayi ürünleri üretme­yi hedeflediklerini de ifade etti.

Malatya'nın yatırım yeri olarak tercih edilmesinin yalnızca eko­nomik gerekçelere dayanmadı­ğını vurgulayan Polat, depremin ardından şehrin yeniden kalkın­masına katkı sağlamayı hedefle­diklerini söyledi.

"Bu yatırımı memleketimi­ze karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz" diyen Polat, üretim, yatırım ve katma değerli sanayi faaliyetlerinin Malatya'nın yeniden güçlenme­sinde önemli rol oynayacağını ifade etti.

Hedef 300'ün üzerinde istihdam

Yatırımın ilk aşamasında yak­laşık 150 kişiye istihdam sağla­mayı planladıklarını belirten Po­lat, kapasite artışıyla birlikte ça­lışan sayısının 300'ün üzerine çıkacağını açıkladı.

Ancak asıl hedeflerinin yalnız­ca bir fabrika kurmak olmadığını dile getiren Polat, Malatya'da sa­vunma sanayisi ekosistemi oluş­turmayı amaçladıklarını söyledi. Bu kapsamda kentteki KOBİ'ler, makine imalatçıları ve yan sana­yi firmalarının üretim zincirine dahil edilmesinin planlandığını belirten Polat, üniversiteler ve meslek liseleriyle iş birliği içinde nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceği­ni ifade etti.

"Savunma sanayisinin Anadolu'ya yayılması önemli"

Savunma sanayisinin yalnızca belirli merkezlerde değil, Anado­lu'nun üretim altyapısı güçlü şe­hirlerine de yayılması gerektiği­ni vurgulayan Polat, bunun hem üretim güvenliği hem de bölge­sel kalkınma açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Önümüzdeki beş yıllık dönem­de üretim kapasitesini artıran, uluslararası kalite standartları­nı tamamlayan ve ihracat yapan bir şirket olmayı hedefledikleri­ni belirten Polat, uzun vadede ise yalnızca parça üretimi yapan bir firma olmanın ötesine geçerek ta­sarımından Ar-Ge'sine, mühen­disliğinden üretimine kadar ta­mamen kendi geliştirdikleri yerli savunma sanayi ürünlerini Ma­latya'da üretmeyi hedefledikleri­ni söyledi.

Polat, "Beş yıl sonra Malat­ya'nın yalnızca tarımıyla değil, savunma sanayisindeki üretim gücüyle de anılan stratejik üretim merkezlerinden biri olmasını he­defliyoruz. Biz sadece bir fabrika kurmuyor, şehirde kalıcı bir sa­vunma sanayi kültürü oluşturma­yı amaçlıyoruz" dedi.

Polat, bu yatırımın tek bir fab­rikanın başarısı olarak değil, Ma­latya'da savunma sanayisi küme­lenmesini başlatacak uzun vadeli bir sanayi dönüşüm projesi ola­rak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ULUSDER'in yalnızca yatırım değil, uluslararası iş birliklerine yönelik çalışmalar da yürüttü­ğünü belirten Polat, geçen yıl dü­zenlenen Doğu Anadolu Ekono­mi ve İş Birliği Forumu'nda 30 ül­kenin büyükelçisi, diplomatı ve iş dünyası temsilcisini Malatya'da ağırladıklarını, bu yıl sonunda düzenlemeyi planladıkları ikinci forumla bölgenin yatırım ve ih­racat potansiyelini uluslararası platformda daha güçlü tanıtmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.