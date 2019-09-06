Malay ve Türk şirketlerden 65 milyon $’lık imza
Ankara ve İstanbul’da 65 Türk şirketiyle 150 bire bir görüşme yapan 15 Malay şirket 65 milyon dolarlık iş anlaşması imzaladı. Başbakan Mahathir Muhammed’in ziyareti sonrası atılan bu ilk adımın ardından DEİK ile Türkiye’den bir heyetin Malezya’ya götürülmesi planlanıyor.
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