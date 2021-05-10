Malezya 1MDB skandalına ilişkin 6 yeni dava açtı

Malezya, skandallarla boğuşan devlete ait yatırım fonu 1MDB’nin dolandırılması ile bağlantılı olarak varlıklarını geri almaya çalışırken, JPMorgan, Chase & Co. ve Deutsche Bank gibi kuruluşlara karşı dava açtı.

Ayrıca, eski başbakan Datuk Seri Najib Razak, eski Hazine genel sekreteri Tan Sri Mohd Irwan Serigar'ın yanı sıra eski 1MDB CEO'lar Datuk Shahrol Ibrahim Halmi ve Arul Kanda Kandasamy gibi şahıslara da dava açıldığı belirtildi.

Malezya Maliye Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, 1MDB'nin iki yabancı finans kurumu da dahil olmak üzere dokuz isimsiz kuruluşa altı dava açtığını ve dolandırıcılık ve fonu dolandırmak için komplo dahil olmak üzere 25 kişiyi çeşitli suçlardan dava ettiğini duyurdu. Bloomberg’in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, dava edilen küresel firmaların JPMorgan ve Deutsche Bank olduğu belirtildi.

Davada talep edilen tazminat toplamı 4,92 milyar dolar.

Geçtiğimiz yıl dolandırıcılık olayındaki payı sebebiyle uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs 3,9 milyar dolar, Deloitte ise 80 milyon dolar tazminat ödemişti.