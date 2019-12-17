Malezya, Türkiye ile gemi üretmek istiyor

17 Aralık 2019

Kerim ÜLKER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Malezya’da başlayacak Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında denizcilik sanayisine yönelik bir anlaşmanın da imzalanması bekleniyor. Malezya Savunma Bakanı Mohamad Sabu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Kuala Lumpur Zirvesi’nde bir Türk firması ile bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalayacağız” dedi. Anlaşmanın detayları açıklanmadı ancak mutabakatın askeri gemi inşasına yönelik bir üretim olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18-19 Aralık’ta Malezya’da düzenlenecek olan Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılacak. İslam aleminin karşı karşıya kaldığı sorunların ele alınacağı, "Bağımsızlık, kalkınma, iyi yönetişim, kültür ve kimlik, adalet ve özgürlük" temasıyla yarın başlayacak olan zirve kapsamında liderler, "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" konulu yuvarlak masa toplantısında görüş alışverişinde bulunacak.

Erdoğan’ın ziyareti zirve ile sınırlı kalmayacak. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, Türkiye ve Malezya arasında bazı ekonomik ve işbirliği anlaşmalarına da imza atacak. Bunlardan en önemlisi ise denizcilik sektörü ile ilgili. Bir deniz ülkesi olan Malezya, bu alandaki taşımacılıkta uzmanlık kazanmak ve yerel üretimi artırmak için bir Türk şirketi ile işbirliği anlaşmasını hayata geçirecek. Bu anlaşmanın detayları ise henüz belli değil ancak Malezya Savunma Bakanı Mohamad Sabu bazı işaretler veriyor. Sabu, “Biz Türkiye ile işbirliği yapmaya başlayacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Kuala Lumpur Zirvesi’nde bir Türk firması ile bir Mutabakat Zaptı imzalayacağız” diyor. Anlaşmanın detayları, hangi konuda olacağı ve tarafları henüz belli değil. Ancak açıklamanın sahibi Savunma Bakanı olunca, askeri gemi konusunda olacağı düşünülüyor. Öte yandan Malezyalı Bakan, 2020 ile 2021 yıllarında 4 askeri gemi alınacağını ve bunların Littorial Görev Gemisi (LMS) olacağını ifade etti. Malezya Kraliyet Donanması’nda 40 gemi bulunduğunu, bunun ise büyük çoğunluğunun 30 ila 50 yaş aralığında olduğunu dile getiren Sabu, filonun gençleştirme sürecine girildiğini söyledi.Bilindiği üzere bu yılın ilk yarısında Malezya’da düzenlenen Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'na (LIMA 2019) Türk şirkeler deyim yerindeyse damga vurmuştu.

Fuarda 10 Türk şirketiyle ön anlaşma imzalanmıştı

Türk savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği LIMA 2019’da firmalar, Malezyalı şirket ve kuruluşlarla 10 işbirliği belgesi imzaladı. Roketsan, Havelsan, TUSAŞ, TİSAŞ gibi havacılık ve kara savunma firmalarının imzaladığı anlaşmaların yanı sıra denizcilikte de önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul Denizcilik ile Boustead Langkawi Tersanesi arasında iş birliği, İstanbul Tersanesi, SEFT Gemi Tasarım, Malezya Teknoloji Saklama Kurumu ve Kuala Lumpur Üniversitesi arasında ise iş birliğine yönelik iyi niyet anlaşması imza altına alındı. Bu imzalar doğrultusunda, Türk firmaların, Malezya'da gemi ve bot inşası, dizayn konularında görev alması bekleniyor.