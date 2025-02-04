Malezya'dan gelen kontrplak için 'damping' önlemi!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre söz konusu ürün ithalatında işbirliğinde bulunan Malezya'da yerleşik Besgrade Plywood Sdn. Bhd., C.S.T. Plywood Sdn. Bhd. ve Samling Plywood (Bintulu) Sdn. Bhd. firmaları hariç, ülkede yerleşik üretici ve ihracatçılarca yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı tespit edildi.

Bu çerçevede, Malezya menşeli kontrplak ithalatında, üç firma hariç dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, bu üç firma hariç Malezya menşeli kontraplak ithalatına metreküp başına 140 dolar dampinge karşı önlem uygulanacak.