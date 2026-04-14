Mali darboğazı aşamadı: 78 yıllık ayakkabı devi iflas etti

Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı şirketi HK Kundura iflas etti.

İstanbul Anadolu 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi, HK Kundura’nın 9 Nisan 2026 tarihinde iflasına karar verdi.

Mahkemenin iflas kararıyla birlikte şirkette görev yapan konkordato komiserlerinin görevlerine de son verildi.

Şirketin tek sahibi Hüseyin Kızanlıklı’nın talepleri de mahkeme tarafından reddedildi.

Temelleri 1948’de atıldı

Yeşil Kundura’nın temelleri, 1948 yılında Yeşil kardeşlerin açtığı ilk ayakkabı atölyesiyle atıldı.

Uzun yıllar İstanbul’da faaliyet gösteren şirket, kentin köklü ayakkabı markalarından biri olarak öne çıktı. Şirketin İstanbul Cevizlibağ’daki binasının altında mağazası da bulunuyordu.

Ancak zaman içinde mali darboğaza giren şirket, 2025 yılında unvanını HK Kundura olarak değiştirdi.

Yapılan isim değişikliği ve yeniden yapılanma adımları ise şirketin faaliyetlerini sürdürmesine yetmedi.

Yeşil GYO da geçen ay iflas etmişti

HK Kundura’nın iflası, Yeşil markasıyla bağlantılı bir başka şirketin çöküşünün hemen ardından geldi.

Geçen ay Yeşil GYO’nun da iflası açıklanmıştı.