Mali müşavirler desteklenmeli

28 Nisan 2020

TÜRMOB Genel Başkanı Emre KARTALOĞLU

Tüm dünya ekonomileri ve Türkiye ekonomisi Covid-19 virüsünün yaratmış olduğu tahribattan dolayı ekonomik krizle karşı karşıya gelecek. Bu krizden tüm ülke ekonomileri etkilenecek, ancak krizin etkisini ülkelerin mali yapıları ve aldıkları önlemler belirleyecek.

Korona virüs salgının ekonominin olağan döngüsünü durdurması nedeniyle ortaya çıkan ve derinleşmesi beklenen ekonomik kriz, ekonomilerin küçülüyor olması nedeniyle, bir şekilde bütün sektörleri olumsuz etkileyecektir.

Ekonomiler, geçmişte çeşitli krizler yaşadı. Bugün ise ilk olarak bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkan ancak yaratmış olduğu sonuçlar itibariyle ekonomiden, yaşam biçimimiz ve alışkanlıklarımıza kadar hayatın her alanını etkileyen bir yapıya büründü.

Dünya ekonomileri ve Türkiye ekonomisi bu sürece maalesef ekonomik sorunların artış eğiliminde olduğu bir dönemde yakalanmıştır. Bu durum ekonomik aktivitenin güçlü bir şekilde etkilenmesini beraberinde getirdi.

Krizin getirdiği yükleri bireylerin ya da özel sektörün kendi başına taşıması mümkün görünmemektedir.

Bu zorlu süreçte tüm mali müşavirler fedakarca görev yapıyor. İşletmelerin yaşayabilmeleri için temel taşlardan olan mali müşavirler, işletmelerle kamu arasında köprü görevi görerek hem işletmelerin hem kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin teminatı olmaktadırlar.

Ekonomik çarkın işlemesindeki süreklilik ile vatandaşların ve şirketlerin devlete karşı yükümlüklerini yerine getirerek devlet gelirlerinin devamını için gerekli tüm işlemler mali müşavirler tarafından yerine getirilmektedir.

Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve çalışanları korona riskinden etkilenme olasılığı en yüksek risk grupları içinde yer alıyor.

Ekonomik hayatın vazgeçilmezi olan mali müşavirler Koronavirüsünün yaratmış olduğu tahribattan hem sağlık açısından hem ekonomik açıdan en çok etkilenen mesleklerin başında geliyor.

Ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle mali müşavirlere yapılması gereken ücret ödemeleri aksamakta ya da artık gelir elde etme olanağı ortadan kalkmaktadır. Mali müşavirlerin sunduğu hizmetler artarken gelirlerde azalış ve mevcut hizmet bedellerini tahsil edememe durumu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle mali müşavirlerin korunması ve desteklenmesi gerekmektedir. İşletmelerimiz ve kamu için verdiği hizmetlerle çarkların dönmesini sağlayan mali müşavirlerin yaşadığı sıkıntılara sırt çevirmek krizi derinleştirebilir. Ekonomik sıkıntılardan dolayı mali müşavirlerin hizmetlerinin aksaması büyük sorunları beraberinde getirebilir.

Ticari hayatın ve ekonominin temel taşı olan mali müşavirlerin hayati öneme sahip hizmetlerinin devamı için mutlaka desteklenmesi gerekiyor.