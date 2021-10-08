Mali müşavirlerden beyan süreleri teklifine tepki: Artık takatimiz kalmadı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi ve Komisyonda kabul edilen teklif ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanlarının verilme tarihleri bir ay öne çekildi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Odaları yaptıkları ortak açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenleme ile dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinin verilmesinin kaldırılmasının son derece yerinde bir karar olmasına karşın, yıllık beyanname verme sürelerinin bir ay öne çekilmesinin son derece yanlış ve uygulanamaz bir karar olduğuna dikkat çektiler.

Açıklamada; bir ayda tek bir işletme için 17 tane beyan ve bildirim vermek zorunda kalan mali müşavirlerin, normalde bu bildirimleri bile zorlukla yetiştirdikleri belirtilerek sürenin bir ay geriye çekilmesi ile durumun içinden çıkılmaz bir hal alacağı ifade edildi.

"Mali müşavirlerin takati kalmadı"

Ülke genelinde faaliyet gösteren 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odasına bağlı 116 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 4 bin 800 Yeminli Mali Müşavirin üst birliği olan TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyan sürelerinin bir ay geriye alınması düzenlemesine yönelik mutlaka yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyledi.

Dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti: “Toplumsal beklentiyi karşılamaktadır. Ancak bununla birlikte yıllık beyanname verme sürelerinin bir ay öne çekilmesi son derece yanlış ve uygulanamaz bir karardır. Bir ayda 17 tane beyan ve bildirim vermekte olan mali müşavirler artık bunları yetiştiremez duruma geldi. Kamunun almış olduğu tüm kararları mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler sahada uygulayıcısı olarak hayata geçirmektedir. Mevcut sürelerde bile yetiştirilmekte zorlanılan gelir ve kurumlar vergisi beyanlarını mali müşavirlerin bir ay önce verme gücü ve takati kalmamıştır. Beyanların süratle hazırlanmak zorunda olması nedeniyle beyanların hata payı ve riskleri artacaktır. Beyan sürelerinin geriye çekilmesine yönelik düzenlemeden TBMM Genel Kurulunda vazgeçilmelidir.”