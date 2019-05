Mali müşavirlere 32 yeni uzmanlık alanı

09 Mayıs 2019

Mali müşavirlik mesleğinin her gün gelişmesi ve değişmesi meslekte yeni uzmanlık alanları yaratılması gerekliliğini ortaya çıkardı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkan Adayı Turgay Kanarya, "Dünya her gün gelişiyor, değişiyor. Mesleğimizin de fonksiyonları her geçen gün gelişmekte, değişmekte. Bunun gereği olarak meslektaşlarımıza uzmanlaşma eğitimleri vereceğiz. 32 tane yeni uzmanlık alanı yaratıyoruz. Bir alanda uzmanlaşan kişiyi markalaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

44 bin üyeli İSMMMO 12 Mayıs Pazar günü Olağan Genel Kurulu'nda seçime gidiyor. İSMMMO seçimlerinde Başkan adayı olan Turgay Kanarya, mesleğin gelişmesi adına her alanda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Eğitim vereceğiz"

Meslek mensuplarının uzmanlaşması için eğitimler verileceğini açıklayan Kanarya, "Meslektaşlarımıza ticaret kanunu uygulama uzmanlığı, iç denetim uzmanlığı, şirket derleme ve derecelerinde uzmanlığı, yönetim muhasebesi, finans yönetimi ve bütçeleme, kurumsal yönetim, risk yönetim, vergi danışmanlığı, vergi ihtilafları ve çözüm yolları, sektörel muhasebe ve vergi uygulamaları, sosyal güvenlik uzmanlığı ve insan kaynakları uzmanlığı alanlarında eğitim vereceğiz." şeklinde konuştu.

Mali müşavirlere arabuluculuk imkanı

Meslektaşlarına yeni iş alanları sağlamak için çalışmalarda bulunacaklarını aktaran Kanarya, "Meslektaşlarımıza yeni iş alanları sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikle işlem denetçiliği müessesinin geri getirilmesi için mücadele edeceğiz. Arabuluculuk için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arabuluculuk yolunun sadece hukuk mezunlarına değil, muhasebe alanına giren konularla ilgili olmak üzere meslek mensuplarımızı da açılmasını sağlayacağız. Son olarak ise vergi danışmanlık faaliyetlerimizi geliştirip meslektaşlarımızın vergi mahkemelerinde temsil hakkı kazanması için gerekli yasal çalışmalarımızı başlatacağız." ifadelerini kullandı.