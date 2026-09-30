Mali suçlara karşı iki yeni birim geliyor

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Para trafiğinin çözülmesi, şirket bağlantılarının ortaya çıkarılması ve mali yapıların arkasındaki gerçek kişilere ulaşılması bakımından dikkat çeken yeni bir yapılanma, Vergi Denetim Kurulu (VDK) bünyesinde hayata geçiyor.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, Ankara ve İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlıkları, 1 Ekim 2026 itibarıyla devreye alınacak. Yeni birimler, organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali ve ekonomik suçların vergi ve mali inceleme boyutunda uzmanlaşacak.

Yapılanmanın öne çıkan unsurunu, daire başkanlıklarının Cumhuriyet savcılıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Emniyet ve Jandarma birimleri, Gümrükler Muhafaza ve ihtiyaç duyulan diğer kamu kurumlarıyla daha yakın ve sürekli koordinasyon içerisinde çalışması oluşturuyor.

Vergi müfettişlerinin mali analiz ve incelemeleriyle kolluğun elde ettiği adli verilerin birlikte değerlendirilmesi ve mali bulguların soruşturmayı yürüten savcılıklara ayrıntılı biçimde aktarılmasıyla, denetim ve adli soruşturma süreçleri arasındaki bağlantı güçlendirilecek.

Cumhuriyet savcılıkları ve MASAK ile kurulması hedeflenen sürekli koordinasyon ise mali bulguların adli soruşturma süreçleriyle birlikte değerlendirilmesi bakımından öne çıkıyor.

Yeni daire başkanlıklarının çalışma alanının merkezinde rutin vergi incelemelerinden ziyade organize vergi kaçakçılığı, sahte belge organizasyonları, kaçakçılık faaliyetleri ve bunlarla bağlantılı mali ve ekonomik suçların vergi ve mali inceleme boyutu bulunacak.

Mali bulgular savcılıklara ayrıntılı aktarılacak

VDK’nın geliştirdiği çalışma modelinde kurumlar arası koordinasyon, farklı uzmanlıkların aynı dosyada bir araya getirilmesine dayanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimleriyle iletişim ve ortak çalışma kapasitesi artırılırken, farklı kurumların uzmanlıklarını buluşturan ekipler oluşturuldu.

Vergi müfettişlerince yürütülen mali analiz ve incelemeler ile kolluk tarafından elde edilen adli verilerin birlikte değerlendirilmesi, karmaşık organizasyonların daha bütüncül biçimde ele alınmasına imkân sağladı. Hazırlanan teknik çalışmaların ve mali bulguların soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılıklarına ayrıntılı biçimde aktarılması da modelin önemli unsurlarından biri haline geldi.

Böylece vergi incelemesi, mali analiz, suçtan kaynaklanan mal varlığı hareketlerinin takibi, saha çalışmaları ve adli soruşturma süreçleri arasında daha güçlü bir bağlantı kurulmaya başlandı. Farklı kurumların kendi uzmanlık alanlarında ürettikleri bilgilerin tek bir soruşturma perspektifi içerisinde değerlendirilmesini sağlayan bu yaklaşım, yeni ihtisas daireleriyle kalıcı bir yapıya kavuşacak.

Görünen şirketin arkasındaki organizasyona odaklanılacak

Yeni yapılanmayla, bir suç organizasyonunun yalnızca görünen şirket veya mükelleflerini incelemek yerine, bütün mali yapısını değerlendirebilecek uzman bir denetim kapasitesi oluşturulması hedefleniyor. Organize suçların önemli bir bölümünde şirketler, faturalar, banka hesapları, ticari işlemler ve para transferleri, organizasyonun ekonomik altyapısını oluşturuyor. Bu nedenle mali yapının çözülmesi, suç organizasyonunun işleyişinin ve bağlantılarının ortaya çıkarılmasında kritik rol oynuyor.

Vergi müfettişlerinin vergi hukuku, muhasebe, finansal analiz ve şirket yapıları konusundaki uzmanlığının; kolluğun adli soruşturma kapasitesi ve savcılık makamının koordinasyonuyla aynı dosyada birleşmesi, vergi denetiminin suçla mücadeledeki rolünü de güçlendiriyor. Daire başkanlıklarında bu alanda tecrübeli vergi müfettişlerinin görevlendirilmesi öngörülüyor. Yeni müfettişlerin de organize mali suçlar, adli süreçler, finansal analiz, dijital veri ve ilişki analizi gibi alanlarda yetiştirilmesi planlanıyor.

Risk Analiz Merkezi yeni daireleri besleyecek

Yeni modelde VDK Risk Analiz Merkezi, “merkezi analiz üssü” olarak çalışmaya devam edecek. Farklı veri kaynaklarını bir araya getiren merkez, riskli organizasyonları ve ilişki ağlarını belirleyecek; sektörler ve suç tipolojileri üzerinde merkezi analizler yapacak.

Elde edilen bulgular, Organize Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlıklarının çalışmalarını besleyecek. Böylece merkezde analiz ve istihbarat, ihtisas dairelerinde ise derinlemesine inceleme ve saha çalışması şeklinde birbirini tamamlayan bir yapı kurulacak. Mali verinin yalnızca vergisel risklerin belirlenmesinde değil, suç organizasyonlarının ortaya çıkarılmasında da kullanıldığı çalışma modeli, yeni birimlerle daha ileri bir aşamaya taşınacak.

İlk adım 2024’te uzman ekiplerle atıldı

VDK, son üç yılda klasik vergi denetimi kapasitesine ek olarak organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali ve ekonomik suçlarla mücadeledeki rolünü de güçlendirdi. 2024 yılından itibaren yürütülen dönüşümün ilk adımlarından biri, Risk Analiz Merkezinde atıldı. Başta organize sahte belge yapıları olmak üzere akaryakıt, alkol, tütün ve emtia kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanmasıyla bağlantılı mali yapılar ve farklı kaçakçılık tipolojileri üzerinde çalışmak üzere uzman ekipler oluşturuldu.

Bu dönemde Risk Analiz Merkezinin yalnızca vergisel riskleri analiz eden bir merkez olmasının ötesine geçilerek, mali verinin suç organizasyonlarının ortaya çıkarılmasında kullanılabileceği bir çalışma modeli geliştirildi. Kurumlar arası koordinasyonun artırılması, ortak analizler ve saha çalışmalarıyla genişleyen süreçte elde edilen iki yılı aşkın tecrübe, şimdi ihtisaslaşmış bir organizasyon yapısına dönüştürülüyor.

Pırlantadan yasa dışı bahse uzanan soruşturmalar

Geliştirilen model, kısa sürede kamuoyuna yansıyan çok sayıda soruşturma ve operasyonda kendisini gösterdi. Değerli taş ve pırlanta kaçakçılığı, Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık, akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat dosyalarında VDK’nın mali inceleme, analiz, raporlama veya doğrudan saha desteği kamuoyuna yansıdı.

Vize randevularının bot yazılımlarla toplanmasına ilişkin soruşturma, Şeker Soruşturması ve kamuoyunda “Tarladan Markete Fiyat Yolculuğu” olarak bilinen yaş sebze ve meyve piyasasına yönelik soruşturma da Kurulun katkı sunduğu dosyalar arasında yer aldı. Bu dosyalar, analiz masasında başlayan çalışmaların mali incelemeler, saha desteği ve adli soruşturma süreçleriyle buluşturulduğu modelin uygulama alanlarını oluşturdu.

Ortak saha çalışmaları birçok sektöre yayıldı

Kurulun çalışmaları yalnızca adli operasyonlarla sınırlı kalmadı. VDK’nın 2025 Faaliyet Raporu’nda tütün ve makaron, nişasta bazlı şeker, etil alkol ve meyve sebze toptancıları başta olmak üzere çok sayıda sektörde diğer kamu kurumlarıyla birlikte fiilî envanter ve saha çalışmaları gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.

Risk Analiz Merkezindeki uzman ekiplerle başlayan, kolluk ve adli makamlarla ortak çalışmalar üzerinden gelişen süreç, Ankara ve İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlıklarının faaliyete geçmesiyle kurumsallaşacak. Yeni yapılanma, mali analizden saha incelemesine, şirket bağlantılarının belirlenmesinden bulguların savcılıklara aktarılmasına kadar uzanan süreçte uzmanlaşmayı ve sürekli koordinasyonu esas alacak.