Maliye araç kiralama şirketlerini yakın markaja aldı! Kayıt dışı avı başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışı ekonomiye ilişkin denetimleri sürüyor. Yakın zamanda vergi borcunu ödemeyenleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sitesinde yayınlanan bakanlık araç kiralama şirketlerini de yakın markaja aldı.

Araç kiralama sektörü hızlı büyüdü

Araç kiralama sektörü son dönemde hızla büyürken, firma sayısı ve hasılatlarda da artış yaşandı.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği, operasyonel araç kiralama sektörünün bu yılın ilk 6 ayında 43,4 milyar liralık yeni araç yatırımı yaparak filosuna 34 bin aracın katıldığını açıklarken, denetimlerde bu veriler de dikkate alındı.

1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat

Bakanlık bu verilerin ardından harekete geçerken araç kiralama şirketlerinin gelir beyanları ve mali kayıtları ile Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan veriler analiz edildi. Bu kapsamda 5 bin 600 araç kiralama işletmesi mercek altına alındı. Sektörde beyan edilmemiş gelirler, kayıt dışı çalışanlar ve faaliyetler belirlendi.

Denetimler sonucu 500 milyon lira ceza kesilirken, 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat saptandı. Gelir vergisi matrahında 637 milyon lira, kurumlar vergisi matrahında 195 milyon lira fark tespit edildi.

Denetimlerde, KDV'de 904 milyon liraya varan matrah farkı belirlenirken yaklaşık 4 bin tutanak düzenlendi.

'Denetimlerin sıklığı artacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için denetimlerin artacağını belirterek, "Özellikle hizmet sektöründe yapılan denetimler, şeffaflığı ve rekabeti de destekleyecek. Bu tarz denetimler özellikle lüks segmentte faaliyet gösteren işletmelerden başlayarak devam edecek. Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerimiz hız kesmeden sürecek." ifadelerini kullandı.