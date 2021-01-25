Maliye ikinci kez mücbir sebep ilan etti, bu kez kapsam daraldı

COVID-19 sebebiyle daraltılmış mücbir sebep ilan edildi. COVID-19’un ekonomiye olan etkilerinin azaltılması amacıyla, salgın ve kısıtlamalardan etkilenen işyerlerine yönelik getirilen mücbir sebep hali, bu kez kapsamı daraltılarak yeniden uygulamaya sokuldu.



Resmi Gazete’de yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 524 sayılı VUK tebliğine göre, mücbir sebep kapsamına, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle faaliyetlerine ara verilen veya faaliyetleri durdurulan işyerleri giriyor.

Bu işyerleri 1 Aralık 2020’den itibaren, faaliyete tekrar başlayana kadar, KDV, muhtasar, Form Ba-Bs,e-defter beyannamelerini vermeyecekler, tahakkuk eden vergileri de ödemeyecekler.



Kapsam daraltıldı



COVID-19 ile ilgili 2020 yılı Nisan ayında ilan edilen ilk mücbir sebepte, faaliyetleri durdurulanlar yanı sıra pandemi sebebiyle işleri etkilenen bir çok işyeri kapsamda yer alırken, bu kez kapsam daraltıldı.



İkinci mücbir sebep kapsamında, faaliyetleri tamamen durdurulan işyerleri girecek. İçişleri Bakanlığı 18 Kasım’da yayınladığı genelge ile sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerini durdurmuştu.