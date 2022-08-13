Maliye, konutta fiyat artışını mercek altına aldı

ANKARA (DÜNYA) Hazine ve Maliye Bakanlığı gayrimenkul sektöründe yaşanan olağandışı fiyat artışlarına yönelik bir çalışma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, gayrimenkul sektöründe fiyat artışına sebep olan etkenler tek tek incelendiği bildirildi.

Bakan Nureddin Nebati ise mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verilerinin incelendiğini, analiz ve değerlendirme çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğünü aktardı.

Nebati, “Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.” dedi.

Buna göre, emlak ilan siteleri vasıtasıyla gayrimenkul sektöründe fiyat artışı ve enflasyona sebep olan etkenler belirlenecek. Suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit ediliyor. Enflasyonist ortam yaratan ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlem başlatılması için ilgili kurumlara bilgiler iletiliyor.

Açıklamaya göre, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında gayrimenkul ilanı veren emlakçılara yönelik yürütülen risk analizi ile birlikte yapılan tespitler sonucu saha denetimlerine de başlanıldı.

Emlak piyasasında spekülasyon yaratan, konut satışlarından elde ettiği gelirini beyan dışı bırakan veya eksik beyanda bulunan, başta tapu harcı olmak üzere vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen şahıs ve firmalar da tespit edildi.