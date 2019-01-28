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Maliye politikasında “manevra alanı” sınırlı

TEPAV, 2 farklı senaryo altında, Türkiye’nin maliye politikasını gevşetme (harcamaları artırması) sınırlarını araştırdı. Bu araştırma maliye politikasında “manevra alanı” sınırlı ve kamunun olası borçlarına ilişkin şeffaflık gerekli olduğunu ortaya koyuyor.

Maliye politikasında “manevra alanı” sınırlı
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