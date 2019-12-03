Maliye, sürpriz yumurtacılara 'sürpriz' yaptı
Hazine ve Maliye Bakanlığı son zamanların en önemli ‘sürprizlerinden birini’ sürpriz yumurta imalatçılarına yaptı. Yüzde 8 KDV ödeyen sürpriz yumurta üreticilerinin ürünleri, yiyecek değil oyuncak sayılacak. Geriye dönük 5 yıllık vergi cezası gündemde...
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