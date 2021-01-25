Maliye’den meslek mensuplarına Ba-Bs kolaylığı

Maliye, meslek mensuplarının sıkıntısını önemli ölçüde aşmasını sağlayacak bir adım attı. TÜRMOB, SMMM odaları ve meslek mensuplarının uzun yıllardır Ba-Bs bildirimlerinde yürütülen uygulamanın kaldırılmasına yönelik süren talebi karşılık buldu.

Uygulama tamamen kaldırılmadı ancak meslek mensuplarının işini kolaylaştıracak bir yenilik hayata geçirildi. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 523 numaralı VUK Tebliği ile, Ba-Bs bildirimleri 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren başlamak üzere kolaylaştırdı.

Tebliğde yapılan açıklamalara göre,

• Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecek.

• 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgeler birlikte değerlendirilecek, ancak söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecek.

• Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükellefler, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle verecekler.

“Düzenleme olumlu ancak sorunu ortadan kaldırmıyor”

Gazetemiz yazarı YMM Abdullah Tolu, yapılan düzenlemenin olumlu olmakla beraber meslek mensuplarının üzerinde Ba ve Bs nedeniyle oluşan yükü tam olarak kaldırmadığını ama oldukça kolaylaştırdığını söyledi. Meslek mensuplarının Ba ve Bs bildirim yükümlülüğünün tamamen kaldırılmasını istediklerini belirten Tolu, bu yönüyle talebin tam olarak karşılanmadığını ifade etti.

Tolu ayrıca, kolaylaştırmaya dönük olarak yapılan bu düzenlemenin önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Süreç içerisinde herkesin elektronik belgeye geçmesiyle beraber bu bildirimlerin de tamamen kaldırılmasını bekliyorum. Meslek mensuplarının önemli daha birçok sorunu var. 4. geçici vergi beyanının kaldırılması, meslek mensuplarının tahsil edemedikleri KDV’yi beyan etme ve ödeme sorununun çözümü için mali müşavirlik ve YMM hizmetlerinin KDV tevkifat kapsamına alınması gerekiyor. Maliye’nin sahadaki en önemli ortağı olan meslek mensuplarına gereken önemi vermesi gerekiyor.”