Maliye'den yılın son gününde sürpriz karar

2020 yılının son gününde yeminli mali müşavir (YMM) ve serbest muhasebeci ve mali müşavirlere (SMMM) Hazine ve Maliye Bakanlığından müjdeli haber geldi.

Yılın son gününde çıkarılan özelge ile mesleki sorumluluk sigortalarına ilişkin ödenen primlerin serbest meslek kazancından indirilmesi kabul edildi.

Karar, mesleklerini yaparken kendi kusurlarından oluşabilecek zarar, ziyan ve tazminat risklerine karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptıran YMM ve SMMM'lere rahat bir nefes aldıracak.

Bugüne kadar mesleki sorumluluk sigortası nedeniyle ödenen sigorta primleri, kanunen zorunlu olmaması nedeniyle gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazılması kabul edilmiyordu. Bu ise, meslek mensuplarında oldukça sıkıntılara neden oluyordu.

Hasılattan indirim yapılabilecek

Maliye bu konuyu yeniden değerlendirerek, meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini yaparken meydana gelen zarar, ziyan ve tazminatların karşılanması amacıyla yaptırılan mesleki sorumluluk sigortalarına ilişkin ödenen primleri, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine yönelik gider olarak kabul etti ve serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirimini kabul etti.

Konu hakkında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 30.12.2020 tarihli ve 367714 sayılı Özelgede açıklama yapıldı. Bu şekilde, YMM ve SMMM’lerin önemli bir sorunu çözümlenmiş oldu.

"Büyük bir sorun çözülmüş oldu"

Konu ile ilgili olarak Gazetemiz yazarı Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, “Maliye bu konuda uzun yıllardan bu yana devam eden büyük bir sorunu çözdü. Şu an yapılan, aslında baştan bu yana olması gereken uygulama. Ancak, maalesef bu zamana kadar yanlış uygulandı. YMM ve SMMM’lerin çözülmesi gereken çok sorunu var. Örneğin, denetim ve mali müşavirlik hizmetlerinde KDV oranı çok yüksek, meslek mensupları tahsil etmedikleri ücretlerin KDV’sini peşin olarak kendileri ödemek zorunda kalıyorlar. Bu sorunun çözümü için ya KDV oranının yüzde 8’e indirilmesi veya bu hizmetlere en azından 5/10 – 9/10 oranında KDV tevkifatı getirilmesi lazım.” dedi.