"Maliyet artışı dönem kârını eritiyor"

22 Temmuz 2020

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesini plastik sektörü açısından değerlendiren Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, “NACE koduna göre plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ilk 500 listesinde yer alan 13 plastik sanayisi kuruluşunun geçen yıl en çok vergi öncesi dönem karında sıkıntı yaşadığını gözlemliyoruz.” dedi.

İşletmelerin verileri döviz cinsinden değerlendirildiğinde gerçeği daha net anlatan bir tablo ile karşı karşıya kalındığını belirten Gülsün, şöyle konuştu: "2018-2019 yılları arasında ortalama döviz kurunda yüzde 17,8 oranında bir artış yaşandı. Oysa her iki yılda verilerini şeffaf olarak paylaşan işletmelerimizin üretimden satışları Türk Lirası bazında yalnızca yüzde 3,7 artış kaydetti. Aynı dönemde İSO 500 listesinde yer alan tüm işletmelerin performansına baktığımızda üretimden satışların yüzde 16,4 oranında arttığını görüyoruz. Yani plastik sektörümüz 2019 yılında önemli bir ciro kaybı yaşamış ve maliyetlerinde yaşanan artışı fiyatlara yansıtamamış. Sektörümüzün lokomotifi olan ölçek büyüklüğünü yakalamış bu işletmelerimizin cirolarını ve kârlılıklarını artırarak küresel pazardan daha fazla pay almaları ülkemiz ve sektörümüz için önem arz ediyor."

İşletmelerin ihracattan aldıkları pay daralıyor

İlk 500'de yer alan işletmelerin performansını ihracat tarafında da değerlendiren Selçuk Gülsün, ihracat tarafında yüzde 10’un üzerinde bir gerileme yaşandığına dikkat çekti.

Plastik sektörü ihracatının arttığı bir dönemde ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan plastik işletmelerinin bu ihracattan aldığı payda önemli bir gerileme yaşandığını belirten Gülsün, "İlk 500 listesinde yer alan plastik işletmeleri 2018 yılında sektörün toplam ihracatından yüzde 7,8 pay alırken, bu oranın 2019 yılında yüzde 6,6’ya gerilediğini görüyoruz. Hızlı değişen piyasalara daha çabuk adapte olabilen KOBİ’lerin bu dönemde ihracatımıza önemli katkı yaptıklarını görmek sevindirici olsa dahi ilk 500’deki plastik sektörü işletmelerinin ortalamanın çok altında performans gösterdiğini de gözden kaçırmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İSO'nun açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" listesinde 11 üyelerinin bulunduğunu açıklayan Gülsün, “Listede yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyor, gelecek yıllarda plastik sektörünün daha iyi noktalara gelmesi adına bu işletmelerimizin katkılarını çok önemsiyoruz.” şeklinde konuştu.

İLK 500'de yer alan PAGDER üyesi firmalar