Maliyet baskısı azalıyor! Arpa üretimindeki artış yem fiyatlarını düşürebilir

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2026 yılı bitkisel üretim tahminleri, yem ve hayvancılık sektöründe olumlu beklentileri beraberinde getirdi. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, tahıl üretiminde geçen yıla göre önemli bir toparlanma yaşandığını söyledi.

Karakuş, özellikle arpada yüzde 50’lik üretim artışı beklendiğini belirterek, bu durumun yem maliyetleri üzerinde doğrudan rahatlatıcı etki oluşturacağını ifade etti.

Hayvancılık sektöründe maliyet baskısı azalabilir

TÜRKİYEM-BİR verilerine göre Türkiye’de geçen yıl toplam karma yem üretimi 30,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Yem üretiminde en önemli hammaddelerden biri olan arpadaki yükselişin, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık sektöründe maliyetleri aşağı çekmesi bekleniyor.

Karakuş, “9 milyon tonluk arpa üretimi, sektörün yıllık ihtiyacını rahatlatacak seviyede. Özellikle süt ve besi yemleri üzerindeki baskının azalmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Mısır ve soyada dışa bağımlılık sürüyor

Olumlu tabloya rağmen sektör temsilcileri, mısır ve soya üretimindeki düşüşe dikkat çekiyor. Açıklanan verilere göre mısır üretiminin yüzde 5,9 azalarak 8 milyon tona gerilemesi bekleniyor.

Oysa yalnızca karma yem sektörünün yıllık mısır ihtiyacı 11,3 milyon ton seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, yaklaşık 3,3 milyon tonluk açığın ithalatla kapatılmak zorunda kalacağını belirtiyor.

Soya üretimindeki gerilemenin de yem sektöründe dışa bağımlılığı artırdığı ifade ediliyor. 2026 yılı soya üretim tahmini geçen yıla göre yüzde 12,7 düşüşle yaklaşık 130 bin ton seviyesinde açıklandı.

Yem sektöründen ihracat yasağı tepkisi

TÜRKİYEM-BİR Başkanı Karakuş, sektörün önündeki en önemli sorunlardan birinin de beyaz et ve yumurta ihracatına yönelik kısıtlamalar olduğunu söyledi.

Karakuş, ihracat yasaklarının kaldırılması gerektiğini belirterek, “Türkiye yıllardır emek vererek kazandığı ihracat pazarlarını rakip ülkelere kaptırma riskiyle karşı karşıya” dedi. İç piyasada fiyat istikrarının yasaklarla değil, üretimi artıracak politikalarla sağlanması gerektiğini vurguladı.

Un ihracatı için tarihi fırsat mesajı

Karakuş ayrıca Türkiye’nin dünya buğday unu ihracatındaki lider konumuna dikkat çekti. Türkiye’nin küresel un ihracat pazarının yaklaşık yüzde 25’ini elinde tuttuğunu belirten Karakuş, güçlü buğday üretiminin bu yıl sektör için tarihi fırsat yaratabileceğini söyledi.

Kepek arzının korunmasının hayvansal üretim açısından kritik önemde olduğunu belirten sektör temsilcileri, yem maliyetlerindeki düşüşün et ve süt fiyatlarına da olumlu yansıyabileceğini ifade ediyor.