Maliyet krizi derinleşiyor: İhracatçılar ABD için zam düğmesine bastı

Bloomberg News’e konuşan beş ihracatçıya göre, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan ABD’ye satış yapan üretici ve tedarikçiler, artan petrol bağlantılı maliyetler ve çatışmaların sona ereceğine dair işaret olmaması nedeniyle geçen hafta itibarıyla fiyatlarını yukarı çekmeye başladı. Çevrimiçi satıcılardan ABD ve Avrupa’ya toptan ürün sağlayan firmalara kadar geniş bir kesimi kapsayan artışların, düşük tek haneli oranlardan çift haneli seviyelere kadar çıktığı ifade edildi.

Fiyat artışları başladı

Şangay merkezli bir tıbbi kateter üreticisinde satış müdürü olarak görev yapan Pang Ling, son günlerde özellikle ABD’li müşterilerine fiyat artışları yürürlüğe girmeden önce siparişlerini tamamlamaları yönünde çağrıda bulunduklarını söyledi. Şirketin gelecek haftadan itibaren yüzde 6 oranında zam yapmayı planladığını belirten Pang, bu artışın yükselen girdi maliyetlerinin önemli bir kısmını karşılamayı hedeflediğini aktardı. Bazı müşterilerin siparişlerini öne çektiği, bazılarının ise normal alım temposunu sürdürdüğü belirtildi.

36 yaşındaki Pang, “Artan maliyetler bizi fiyatlarımızı artırmaktan başka çare bırakmadı; bu benim kariyerimde bir ilk. Bu son çare olarak başvurduğumuz bir yöntem ve müşterilerin rakiplerimize yönelme riskini sürekli göz önünde bulunduruyoruz” dedi.

Enflasyon sinyali güçleniyor

Nispeten nadir görülen bu fiyat artışlarının, savaşın yol açtığı yakıt sıkıntısı nedeniyle yükselen hammadde maliyetlerinin tüketici enflasyonuna yansımaya başladığını gösterdiği değerlendiriliyor. İhracatçılar, bu dalgalı ortamın üretim planlamasını ve uzun vadeli fiyat belirleme süreçlerini zorlaştırdığını ifade ediyor.

Koşullar hızla değişti

Öte yandan bu gelişmeler, yoğun rekabet ve kronik arz fazlası nedeniyle uzun yıllar fiyat indirimine gitmek zorunda kalan Çinli ihracatçılar açısından koşulların ne kadar hızlı değiştiğini ortaya koyuyor. Pang’ın şirketinin de, Donald Trump döneminde uygulanan gümrük vergilerinin ardından geçen yıl ABD’li alıcılar için fiyatlarını yüzde 5’in üzerinde düşürdüğü, bunun birçok Amerikalı perakendecinin maliyeti paylaşma talebi doğrultusunda yapıldığı hatırlatıldı.