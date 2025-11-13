Maliyeti değerinin dört katına çıktı... ABD üretimini durdurdu

ABD Darphanesi, Trump yönetiminin kararıyla penny basımının durdurulduğunu açıkladı. Tedavüldeki son penny resmi adıyla "cent" bu ay basılırken, maliyeti değerinin dört katına çıkan bozukluklar yalnızca koleksiyon amaçlı ve sınırlı sayıda üretilecek.

ABD Haznedarı Brandon Beach, "Bugün penny’ye veda ediyoruz ancak açık söyleyeyim, hala yasal para. Mağazalarda ve perakende noktalarda kullanabilirsiniz" dedi. Son üretilen iki penny’nin ise açık artırmayla satılacağı belirtildi.

Maliyeti değerinin dört katı

Dolaşımda yaklaşık 250 milyar penny bulunduğu düşünülürken ABD Başkanı Donald Trump, 6 ay önce "Bir penny üretmek bize 2 sentten fazla maliyet çıkarıyor. Bu büyük bir israf" diyerek darphaneye üretimi durdurma talimatı vermişti.

İlk olarak 1787’de basılan penny bakırdan üretiliyordu ve bugünkü görünümünü 1909’da almıştı.

Yıllık 56 milyon dolar tasarruf

ABD Darphanesi, penny üretiminin durdurulmasıyla vergi mükelleflerinin yılda yaklaşık 56 milyon dolar tasarruf edeceğini açıkladı. Penny, dolaşımda kaldığı sürece yasal para sayılmaya devam edecek.