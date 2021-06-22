Maltepe’ye 650 milyon Euro’luk fuar merkezi geliyor

Murat KÜÇÜK

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Anadolu Yakası’nın tamamına ekonomik hareketlilik getirecek bir projeye ihtiyaç olduğunu belirterek, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Maltepe Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi (M'EXPO Center) hakkında önemli bilgiler verdi. Projenin, çevresinde ekonomik değer üretecek şekilde tasarlandığına dikkat çeken Ali Kılıç, “M'EXPO Center, çevresinde yeni istihdam alanları yaratacak ve sadece Maltepe’yi değil çevre ilçeleri de hareketlendirecek şekilde projelendirildi. 200 bin metrekare kapalı fuar merkezinin yanında, 250 bin metrekare de açık fuar alanı olacak. Kapalı ve açık fuar alanlarının yanına bir de 10 bin kişilik uluslararası kongre merkezi inşa edeceğiz. Burada Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük etkinliklerine ev sahipliği yapacağız. M'EXPO Center’ı tüm fuar merkezlerinden farklı kılan ise golf sahası olacak. Proje kapsamında 750 dönümlük alana kurulu, 18 çukurlu golf sahası yapacağız. İstanbul’un göbeğinde golf oynama imkanı sunan M'EXPO Center, bu coğrafyadaki tüm fuar merkezlerinden farklı olacak” dedi.

Çevreci bir merkez olacak

Kapalı alan bakımından Türkiye’nin en büyük fuar merkezi unvanını taşıyacak olan Uluslararası Maltepe Fuar, Kongre ve Yaşam Merkezi (M'EXPO Center), elektriğini güneşten, suyunu da yağmurdan temin edecek. M'EXPO Center, bu özelliğiyle Türkiye’nin ilk çevreci fuar merkezi olacak. 200 bin metrekarelik kapalı alanın çatısında toplanacak yağmur suyu yer altında depolanacak ve buradan elde edilen su, golf sahasının sulanmasında kullanılacak. Şu an arazinin tahsis görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Kılıç, “Alanın şehir planlarında fuar merkezi ilan edilmesini bekliyoruz” dedi.

Projenin yatırım maliyetleri hakkında bilgi veren Ali Kılıç, “Yaklaşık 650 milyon Euro yatırımla Uluslararası Maltepe Fuar, Kongre ve Yaşam Merkezi’nin biteceğini hesapladık. Dünyanın en büyük fuar şirketlerinden Messe Münih ile işletme protokolü imzaladık. 65 bin müşterisi olan bu şirket işletmeci olarak projeye ortak olacak. Bunun yanı sıra Japonya’dan dünyaca ünlü bir fuar şirketi projeye büyük ilgi gösteriyor. Ayrıca Çin ve Endonezya’dan da yatırım talepleri var. Fakat böyle büyük çaplı bir projede diğer tüm devlet kurumlarıyla ortak hareket etmek istiyoruz” diye konuştu.

25 bin kişiye istihdam yaratacak

Başkan Ali Kılıç, “M'EXPO Center yaklaşık 25 bin kişiye istihdam sağlayacak. Anadolu Yakası’ndaki 14 ilçenin tamamında konaklama, yeme-içme ve ulaşım hizmetleri pazarı büyüyecek. Bölgemize yeni otel ve eğlence yatırımları yapılacak. Anadolu Yakası’na yapılacak fuar merkezi, şehirdeki iş yoğunluğunun doğru şekilde dağılmasını sağlayacak. Uluslararası Maltepe Fuar, Kongre ve Yaşam Merkezi, İstanbul’u gerçek bir fuar şehri yapacak” ifadelerini kullandı.