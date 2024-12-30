Malul ve engelilere yönelik ÖTV'siz araçlarda 10 yıl şartı geriye dönük de işleyecek

TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta kabul edilen kanun teklifi ile engellilere yönelik ÖTV'siz araç alımında kurallar değişti. Buna göre engellilerin ÖTV muafiyetinden yararlanarak aldığı otomobillere beş yıl olan satış yasağı, 10 yıla çıkarıldı.

Kanun teklifindeki değişiklikle birlikte malul ve engelliler ÖTV muafiyetinden 10 yılda bir yararlanabilecekler. Aracını değiştirmek ya da yeni araç almak isyenenler ÖTV muafiyetinden tekrar yararlanabilmek için 10 yıllık sürenin dolmasını bekleyecek.

10 yıl dolmadan yeni araç yok

CNBC-e'nin haberine göre, araçlar 5 yıldan sonra cezasız satılabilecek ancak aynı kişiler ikinci aracını 10 yıl şartı dolmadan alamayacak. Yani bundan 3 yıl önce araç alan bir kişi 2 yıl sonra aracını satabilecek ancak yeni araç alımı için 7 yıl beklemek zorunda kalacak.

Geçen yıl devlet, engellilerin aldığı ÖTV’siz araçlar için 3,5 milyar dolarlık destek ödemesi yapmıştı.

Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunanların yararlanabildiği ÖTV muafiyetinde üst limit de 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak. Bu kriterlerle birlikte alınacak araçlarda yüzde 40 yerlilik şartı aranacak.