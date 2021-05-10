Malzeme fiyatları tetikledi, inşaat maliyetleri yüzde 32 arttı

LEYLA İLHAN

1.5 yıl gibi aradan sonra şubat ayında düşüşe geçen inşaat maliyetleri, mart ayında yeniden yukarıya döndü. TÜİK Mart ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerine göre inşaat maliyet endeksi yıllık bazda yüzde 31,97, aylık bazda yüzde 3,44 arttı. Özellikle demir ve çimento gibi inşaat malzemelerindeki artışın etkisiyle maliyetler yukarı yönlü hareket etti. Mart ayında malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,89 artarken, yıllık bazda ise yüzde 37,96 artış kaydetti. İşçilik endeksindeki artış ise aylık bazda yüzde 0,36, yıllık bazda yüzde 20,36 yükseliş gösterdi.

Bina inşaatı maliyeti yüzde 32 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,62 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,60, işçilik endeksi yüzde 0,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,42, işçilik endeksi yüzde 20,63 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,18 arttı

Haziranda fiyatlarda normalleşme bekleniyor

Verileri değerlendiren İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, piyasadaki bu büyük artışların pandemi koşullarından kaynaklandığını söyledi. Durbakayım, bu artışın sürekli devam etmeyeceğini, haziran ayı ile birlikte normalleşme sürecinin başlamasıyla inşaat maliyetlerinin de normale dönmesini beklediklerini açıkladı. Durbakayım şöyle konuştu: “Yılın ilk aylarında açılmaların etkisiyle sektör normalleşme yolunda giderken, kapanma dönemleri piyasada satış koşullarını zorlaştırdı. İnsanlar daha düşük volümlü alımlar yapınca fiyatlar da artıyor. Geçen ay 6 bin 500 lira olan demirin tonu mayısta 7 bin TL’lere çıktı. Ancak haziran ayı itibariyle üretim ve satış koşullarının düzelmesiyle piyasada normalleşme fiyatları da oluşacak.”