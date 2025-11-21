MAN, 2 bin 300 kişiyi işten çıkarıyor

Volkswagen Grubu’nun kamyon ve otobüs üreticisi MAN, Almanya’daki ekonomik durgunluk ve ağır vasıta talebindeki zayıflama nedeniyle büyük bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirket, maliyetleri düşürme stratejisi kapsamında üretimin bir kısmını daha düşük maliyetli Polonya’ya kaydırmayı planladığını açıkladı.

Bu kapsamda Almanya’daki 2 bin 300 çalışanın, yani iş gücünün yaklaşık yüzde 20’sinin, 2030 yılına kadar işten ayrılması öngörülüyor.

Gönüllü ayrılma seçeneği var

MAN, işten çıkarmaların zorunlu şekilde yapılmayacağını, erken emeklilik ve gönüllü ayrılma gibi seçeneklerin tercih edileceğini duyurdu. Şirket, yüksek elektrik ve işçilik maliyetlerinin yanında Asyalı rakiplerden gelen artan rekabet baskısının maliyet konumunu daha da zorlaştırdığını belirtiyor.

Almanya ve Avrupa’daki zayıf ekonomik büyüme, ağır araçlara olan talebi önemli ölçüde düşürürken, kamyon üreticileri maliyetleri kısmaya yöneliyor. Rakip Daimler Truck da Temmuz ayında Avrupa’da maliyetleri 1 milyar Euro azaltma planı kapsamında 2030’a kadar 5.000 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

MAN iş konseyi başkanı Karina Schnur, planları “çalışanlara atılmış bir tokat” olarak nitelendirerek yönetimin başka alternatifleri değerlendirmeye yanaşmamasını sert bir dille eleştirdi.