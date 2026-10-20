Mandalina ihracatında gözler lojistik engellerde

Ege Yaş Meyve Sebze İhra­catçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Balık, mandalina ihracatından Türkiye’nin 2025 yılında 912 milyon dolar döviz kazandığını, mandalinanın yaş meyve sebze ihracatında lider ürün olduğu­nu, 2026 yılı mandalina rekol­tesinin katma değerli bir şekilde ihraç edilmesi için çaba göstere­ceklerini dile getirdi.

2026 sezonunda mandalina rekoltesinde yüzde 10-20 artış beklediklerinin altını çizen Ba­lık, “Ege’nin satsuma mandali­nası yeni sezonda ihracat yol­culuğuna bugün başlıyor. Üreti­cilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı bir sezon diliyoruz” şek­linde konuştu. Mandalina ihra­catından 912 milyon dolar döviz kazanmanın yanında mandali­nanın üreticiden paketleme te­sislerine, lojistik sektöründen ihracatçı firmalara kadar geniş bir ekonomik zinciri oluşturdu­ğunu kaydeden Balık şöyle de­vam etti: “Mandalina ihracatın­da 2025 yılında Irak, 360 mil­yon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, Rusya Federasyonu 313 milyon dolarla ikinci oldu. Ukrayna 72 milyon dolar, Po­lonya 23 milyon dolar ve Sırbis­tan 19 milyon dolarlık manda­lina ihracatıyla öne çıkan diğer pazarlar arasında yer aldı. Ye­ni sezonda önceliklerimiz ka­lıntı mevzuatına tam uyum, iyi tarım uygulamalarının yaygın­laştırılması, gümrük süreçleri­nin kesintisiz yürütülmesi ve ürünlerin uluslararası alıcılara zamanında ve güvenilir biçim­de ulaştırılması olacak.”

Uçak: Pazar çeşitliliği ve katma değer önemli

Ege Yaş Meyve Sebze İhracat­çıları Birliği olarak ihracatçı­ların rekabet gücünü artırmak için çalıştıklarını belirten Ba­lık, uluslararası fuarlar, ticaret heyetleri ve tanıtım faaliyetle­ri aracılığıyla Avrupa, Körfez ve Uzak Doğu pazarlarında yeni fır­satlar oluşturmayı hedefledikle­rini sözlerine ekledi.

Türkiye Meyve Sebze Mamul­leri Sektör Kurulu Başkanı Hay­rettin Uçak, satsuma mandali­nanın Ege Bölgesi için yalnızca bir tarım ürünü olmadığını; üre­ticilerin geçim kaynağı, kıyı il­çelerinin ekonomik hayatının önemli bir unsuru ve bölgenin uluslararası pazarlardaki simge­lerinden biri olduğunu ifade etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhra­catçıları Birliği’nin 2025 yılı mandalina ihracatında Ukray­na ve Rusya Federasyonu’nun yaklaşık yüzde 64 paya sahip olduğunu aktaran Uçak, aynı yıl Sırbistan, Kuzey Makedon­ya, Romanya, Kosova, Karadağ, Bosna-Hersek ve Bulgaristan başta olmak üzere Balkan ülke­lerine yaklaşık 5 milyon dolar­lık mandalina ihraç edildiğini belirtti.

AB’ye ihracatta dozvala belgesi limiti artırılmalı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, yaş meyve sebze ihracatında en büyük ihraç pazarları olan Rusya Federasyonu’na savaş nedeniyle gemi yolunun kapalı olduğunu, Avrupa Birliği’ne ihracatta Macaristan üzerinden gidecek araçlar için Dozvala Belgesi kotasının dolması nedeniyle sorunlar yaşandığını ihracatta aksama yaşanmaması için iki güzergahtaki lojistik sorunlarının çözülmesi gerektiğini, aksi takdirde ihracatta kayıplar yaşanabileceğini vurguladı.