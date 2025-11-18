Mandalina ihracatında güçlü artış: 10 ayda 375 milyon dolar

Türkiye'nin mandalina ihracatı, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artarak 375 milyon dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) verilerine göre, geçen yıl ekim ayında 58 bin ton mandalina ihraç edilip 46 milyon dolar gelir sağlanırken, bu yılın ekim ayında ihracat miktarı 110 bin tona yükseldi. Böylece ekim ayı geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 144 artışla 113 milyon dolara çıktı.

Yaş meyve-sebze ürünleri arasında ihracat liderliğini koruyan mandalina, en çok Rusya pazarına gönderildi.

İhracatta 500 milyon dolar hedefi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, açıklamasında, yüksek bir rekolte beklediklerini belirterek bu yıl mandalina ihracatında 500 milyon dolar hedeflediklerini söyledi.