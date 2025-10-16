Mango’dan veri ihlali açıklaması: Türkiye dahil binlerce müşterinin bilgileri çalındı

İspanya merkezli moda devi Mango, harici pazarlama hizmeti sağlayıcılarından birinin veri ihlali yaşadığını ve sınırlı müşteri bilgilerinin ifşa edildiğini, ancak kendi kurumsal sistemlerinin etkilenmediğini bildirdi.

Türkiye dahil pek çok kullanıcın verileri ifşa oldu

İspanya, Fransa ve Türkiye'de faaliyet gösteren, dünya çapında ise 2 bin 700'den fazla mağazası bulunan şirket, ele geçirilen veriler arasında müşterilerin adları, ülkeleri, posta kodları, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi bilgilerin bulunduğunu, ancak soyadları, parolaları veya kredi kartı ya da banka bilgileri gibi finansal bilgilerin bulunmadığını belirtti.

Mango'nun altyapısı ve kurumsal sistemlerinini tehdit altında olmadığını ifade eden hazır giyim devi, durumun İspanyol Veri Koruma Ajansı'na (AEPD) da bildirildiğini açıkladı.

Olağandışı eylem talep ve şüpheli bildirimlere dikkat

Hafta sonu tespit edilen veri ihlalinin ardından şirket, güvenlik protokollerini derhal etkinleştirdiğini ve çevrimiçi faaliyetlerinin aksamadığını belirterek tüm müşterilerine, hem e-posta hem de telefon yoluyla gelen şüpheli iletişimler ve olağandışı eylem talepleri konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Giyim perakendecilerine siber saldırılar artıyor

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz açıklanmazken, son dönemde pek çok şirket hackerların hedefi oldu. Yakın zamanda giyim perakendecisi Marks&Spencer ve lüks otomotiv devi Jagur Land da siber saldırı nedeniyle zor büyük zarara uğradı.

Bu yılın başlarında lüks moda devi Louis Vuitton Türkiye, Güney Kore ve Birleşik Krallık'taki mağazalarında müşteri verilerinin ifşa edildiğini açıklamıştı. Victoria's Secret, Dior, Tiffany ve Adidas gibi diğer küresel markalar da son aylarda siber saldırılarla karşı karşıya kaldı.