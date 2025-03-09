Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay'ın ölümünde korkunç şüphe!

Moda dünyası geçtiğimiz aralık ayında Mango'nun kurucusu İstanbul doğumlu milyarder iş adamı İsak Andiç Ermay'ın ölümü ile sarsılırken, beklenmedik ölüm yeniden araştırılıyor.

Andiç, oğlu Jonathan Andiç Ermay (43) ile Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yaptığı yürüyüş sırasında yaklaşık 150 metreden düşerek hayatını kaybetmişti. Jonathan Andiç ise babasının hemen önünde yürüdüğünü, düşen taş sesleri duyduğunu belirterek, "Arkamı döndüğümde babamın düştüğünü gördüm. Fakat yapabileceğim bir şey yoktu ve artık çok geçti" demişti.

Baba-oğul arasındaki gerilim

İsak Andiç'in ölümü yürüyüş kazası olarak kayıtlara geçerken, aileye yakın kaynaklar iş adamının oğlu ile son dönemlerde şirketin yönetimi konusunda ciddi tartışmalar yaşadığını iddia etti. Jonathan Andiç'in şirketin başına geçtikten sonra sorumsuzca davrandığı ve şirketi iflasa sürüklediği ileri sürülürken, dağ gezisinin de baba-oğul arasındaki gerginliği yatıştırmak için ayarlandığı öğrenildi.

Koordinatlar istendi

İsak Andiç'in ölümünün ardındaki sır perdesinin aralamak isteyen savcılık, geçtiğimiz günlerde dosyayı yeniden açtı. "Deneyimli bir yürüyüşçü nasıl olur da bu kadar iyi korunan bir yürüyüş parkurundan düşebilir?" sorusuna cevap arayan yetkililer, soruşturma kapsamında Google'dan Andiç'in düşme anına ilişkin takip edilebilecek teknik verileri talep etti. Şimdi, düşme anında babasının önünde yürüdüğünü iddia eden Jonathan'ın ifadesini gelen koordinatlar teyit edebilecek.