02 Ekim 2019

Ahmet USMAN

MANİSA -Volkswagen’in Manisa merkezli şirketi kurması kentte sevinçle karşılandı fakat, Manisa iş dünyası temkini elden bırakmıyor. Şirketin kurulmasıyla birlikte Volkswagen Fabrikası’nın bir kehanet ya da temenni olmaktan çıktığı görüşünde birleşen iş dünyası temsilcileri, yine de Volkswagen ya da Ankara’dan yapılacak kesin açıklamayı bekliyor.

Manisa iş dünyası olarak Alman otomotiv devinin yeni yatırımı ile ilgili gelişmeleri hep takip ettiklerini ve desteklediklerini dile getiren Sarıgözoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu, “Bu gelişmeyi bekliyorduk. Şirket kurulumuyla her şey tamamına ermiş diyemeyiz ama umudumuz bir kat daha arttı. Komple yeni yatırım olması ve seçilen bölge nedeniyle önemli. Volkswagen’in gelişiyle burada otomotiv ana sanayi ve tedarik sanayi anlamında yepyeni bir dinamizm, bir ekosistem oluşacak. Diğer markalarla bölgemizde yatırımın devam edeceğini düşünüyorum. Volkswagen bir tür sürükleyici, trend başlatıcı bir işlev görecektir. Bölgemiz bundan sonra başka otomotiv devlerinin yatırımlarına hazırlanmalı” diye konuştu.

Yatırımın bölgeye ve ülkeye büyük katkıları olacağına dikkat çeken Sarıgözoğlu, “Bunu kelimelerle, rakamlarla ifade etmek için henüz erken. Her yatırım anlamlı ve önemli. Bizim temsilcisi olduğumuz otomotiv sektörüne yönelik bir yatırımın Manisa’da yapılması çok daha önemli. Artık önümüzdeki günlerde Manisa OSB’ye, Manisa kentine, tedarik sanayinin temsilcilerine de büyük görevler düşüyor. Yeni yatırım hamlesi herkese bir şekilde yansıyacak” dedi.

Manisa’nın otomotiv yan sanayisinde güçlü bir konumda olduğuna dikkat çeken Sarıgözoğlu, “Manisa OSB’deki 200 dolayındaki fabrikanın dörtte biri otomotiv sektörüne hizmet ediyor. Yatırımın yapılması halinde öncelikle Volkswagen’in küresel tedarikçileri ve bizim sektörümüzün Manisa dışındaki temsilcileri yeni bir yatırım hamlesine girecekler. Manisa bu konuda uzun zamandır hazırlık yapıyordu. Örneğin OSB’deki çalışanların barınması için Akgedik mevkiinde bir OSB Kent projemiz var. OSB’ye yakın ve nitelikli kentleşme yönünden adımlar atılıyor. Volkswagen yatırımının tamama ermesiyle bu yeni bir ivme kazanacak” diye konuştu.

Türkiye’nin kredibilitesine katkı yapacak

Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim ise bu yatırımın Türkiye’nin gerçek ve dünya ölçeğinde bir üretim merkezi olmasının en önemli adımı olacağına dikkat çekerek, “Türkiye otomotiv ana sanayinde yıllardır yatırım alamıyordu, yeni kapasite gelmiyordu. Mevcut kapasitede, dünyada takdir edilen, ağırlığı olan bir noktada ama bunun her zaman birkaç markanın daha gelmesiyle dünya ölçeğinde bir üretim merkezine dönüşmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Bunun gibi birkaç yatırım daha olursa, Türkiye çok daha iyi bir yere gidecektir. Volkswagen yatırımı hayata geçerse, öteki yatırımların yolunu açacaktır” dedi.

Sözkonusu yatırımın Türkiye’de otomotiv konusundaki işgücü ve teknoloji birikimin daha da artmasını sağlayacağını dile getiren Zaim, “Bu yatırımla Türkiye daha önemli küresel bir otomotiv üretim merkezi olma yönünde birkaç adım birden atmış olacaktır. Ege ve Türkiye’ye istihdam ve her şeyden önce bu dönemde ihtiyaç duyduğumuz kredibilite açısından çok önemli katkılar sunacaktır. İnşallah sonunu getiririz. Türkiye’ye gelecek yatırımcılar için referans olacaktır” görüşünü savundu.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ise son 22 yılda Türkiye'ye bu sektörde ve bu çapta yeni yatırım gelmediğini hatırlatarak, “Türkiye’ye 1990 yılında Opel, 1994 yılında Toyota, 1995 yılında Hyundai ve 1996’da da Honda yatırım yapmıştı. 22 yıl sonra ilk kez büyük bir markanın Ülkemize girişi sektöre çok ciddi bir ivme katacaktır. Ana sanayi ve yan sanayiyle beraber 15 bin civarında istihdam sağlayacağı öngörülüyor. Bu yatırım Manisa’da diğer sektörlere de sağlayacağı girdilerle katma değeri yüksek bir yaşam alanı da oluşturacaktır. Etkisi Manisa ile de sınırlı olmayacak! Türkiye'ye başka yatırımları da çekeceğini düşünüyorum” dedi.