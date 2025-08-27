Manisa'da gençlere müjde: 5 bin öğrenciye aylık 1000 lira burs imkânı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, aylık olağan basın toplantısını gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilere burs desteği sağlanacağını açıklayan Başkan Dutlulu, "Manisa Büyükşehir Belediyesi 5 bin gencimize, üniversite öğrencimize aylık 1000 TL olmak üzere burs başlayacak" dedi.

5 bin gence verilecek bursun bir ilk teşkil edeceğini ifade eden Dutlulu, bunun yanı sıra 15 bin gence de kırtasiye desteği verileceğini kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Dutlulu, "Buradan ev taşımak zorunda kalan üniversite öğrencilerimize maddi destek sağlayacağız" diye konuştu.