MAPEI ve CHRYSO’ya Rekabet ihlali cezası: 42,7 milyon TL

Rekabet Kurulu, yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren MAPEI ve CHRYSO’ya 42,7 milyon TL idari para cezası verdi.

Kurul, aralarında Kordsa ve Polisan'ın da bulunduğu diğer şirketler hakkında ise cezaya gerek olmadığına karar verdi.

Kararda şöyle denildi:

"Yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında, MAPEI ve CHYRSO firmalarına toplamda yaklaşık 43 milyon Türk lirası idari para cezası kesildi. Yeniden satıcıların fiyatlarını belirlediği ve müşteri ve bölge kısıtlamalarına yönelik uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle ceza alan firmalardan CHYRSO’nun ayrıca bayilere rekabet etmeme yükümlülüğü getirdiği de tespit edildi.

Haklarında soruşturma yürütülen diğer firmalar (AKKİM, BASF, EGECRETE, EKAN, FOSROC, İKSA, LYKSOR, KORDSA, POLİSAN, POLYFIBERS, YAPICHEM ve Kimya Üreticileri Derneği ile Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu) hakkında herhangi bir rekabet ihlali tespit edilmedi.

Soruşturmanın önceki aşamalarında uzlaşma yolunu tercih eden diğer iki teşebbüse de toplamda 56 milyon Türk lirası para cezası uygulanmıştı.

Soruşturmada ayrıca Kimya Üreticileri Derneği'ne üye firmaların üretim, ihracat, istihdam gibi bilgilerinin toplanarak bu bilgilerin iki ila beş ay arasında eksiltilerek konsolide olarak paylaşması uygulaması da değerlendirildi. Uygulamaya, en az beş firmanın katılması, verilerin dijital ve bağımsız bir sistemle toplanması gibi şartların karşılandığı takdirde, bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi."