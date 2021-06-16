Mardin-Midyat karayolunun temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mevcut haliyle 17,7 kilometresi bölünmüş yol, 41,1 kilometrelik kesimi tek yol standardında hizmet veren Mardin-Midyat Yolu'nu tamamen bölünmüş yol haline getirmek için çalışmalara başlandığını açıkladı. Karaismailoğlu üzerinde 23 kavşak bulunan 58,8 kilometre uzunluğunda Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı yeni bir yolun inşa edileceğini duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu, Mardin-Midyat Yolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Mevcut yolun fiziksel ve geometrik standartlarını yükselterek, Mardin ile Midyat arasında çok daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı tesis edeceğiz. Kesintisiz ve daha hızlı bir trafik akışı sağlayacağız. Projenin tamamlanmasıyla, zamandan 23,7 milyon, akaryakıttan 10 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 33,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Araçların çevreye bıraktığı egzoz emisyonunu da 4 bin 13 ton azaltarak çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Kızıltepe Çevre Yolu da yapılacak

Bakan Karaismailoğlu, "Kızıltepe Çevre Yoluna da önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Artık Kızıltepe, Ceylanpınar yolu ve çevre yolu ile konforlu güvenli yollara sahip oluyor. Yapılan her yeni yol, akarsular gibidir. Geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaretine, kültürüne ve sanatına can katmaktadır." diyerek, güvenli, hızlı ve kolay ulaşımın ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşeni olduğunu dile getirdi.

Temelini atacakları yolun hayırlı olmasını dileyen Karaismailoğlu, "Mardin Midyat Yolumuz, Kızıltepe Ceylanpınar Yolumuz ve Kızıltepe Çevre Yolumuz ile ticari faaliyetleri artan bölgemizde üretilen tarım ve sanayi ürünlerinin ülke içerisinde ve sınır kapıları üzerinden dış pazarlara ulaşımını kolaylaştırarak bölgedeki ekonomik hacmin büyümesine önemli katkılar sağlayacağız." diye konuştu.