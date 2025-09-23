Mardin TSO, inşaat sektörünü yurt dışında destekleyecek

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2’nci Ur-Ge projesinin hazırlıklarına başladı. İnşaat sektörüne yönelik gerçekleştirilecek Ur-Ge Projesi kapsamında yürütülecek istihdam, dış ticaret istihbarat, eğitim, markalaşma ve kurumsallaşma çalışmaları ile inşaat sektöründeki işletmeler yurt dışı faaliyetlerine hazır hale getirilecek.

İnşaat Ur-Ge Projesi 5 adımda hayata geçirilecek. Programda gerekli şartları taşıyan işletmelere ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtım başlığındaki giderleri için üst limit 400 bin dolar, yurt dışı pazarlama faaliyetleri başlığındaki giderleri için üst limit 150 bin dolar, alım heyeti faaliyetleri bünyesindeki giderleri için üst limit 100 bin dolar ve en fazla 2 kişilik istihdam giderleri kapsamında yapacakları harcamalara yüzde 75 oranında geri ödeme desteği sağlanacak. Projede ayrıca bireysel danışmanlık faaliyetleri bünyesindeki giderleri için üst limit 50 bin dolar olmak şartıyla yüzde 70 oranında geri ödeme desteği sunulacak. Projeye katılan firmalar 3 yıl içinde söz konusu destek kalemlerinden faydalanabilecek.

Ur-Ge projelerinin sayısı artacak

Koordinasyon toplantısının açılış konuşmasını yapan Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, Ur-Ge faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirtti. Ur-Ge projelerinin sayısını artırarak Mardin’den Türkiye İhracat Ordusu’na yeni firmaların kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Hatip Çelik, “İlk Ur-Ge projemizi gıda sektörüne yönelik hazırlıyoruz. Bu alanda önemli bir ilerleme kaydediyoruz. Çok yakında gıda sanayicilerimiz yurt dışı pazarları keşfetmek üzere yurt dışı faaliyetlerine başlayacak. Şimdiki hedefimiz ise inşaat sektöründe yaşanan durgunluğu dış pazar faaliyetleriyle aşmaktır. Çünkü artan maliyetler ve finansal kaynaklara erişim sorunu nedeniyle sektör firmalarımız ciddi bir kriz sürecinden geçiyor. Sorunların çözümü için hem yerel hem de merkezi düzeyde girişimlerimiz sürüyor. Ur-Ge projemizle ise inşaat sektörümüze yurt dışı operasyonlara başlamaları için yeni bir yol açmak istiyoruz” dedi.

Yeni Ur-Ge projeleri için ortak bütçe havuzu kurulacak

İhracat faaliyetlerinde bireysel çabaların ötesine geçerek, artık toplu organizasyonlara yöneleceklerini ifade eden Hatip Çelik, “Önümüzdeki dönemde oda bünyesinde bir bütçe havuzu oluşturup kendi Ur-Ge projelerimizi organize etmeyi planlıyoruz. Ortak bir bütçe havuzu oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki temel hedefimiz, yurt dışına açılmak isteyen üyelerimize daha az bürokrasiyle karşılaşacağı bir Ur-Ge sistemi sunmaktır. Bu sayede kentimizdeki hem mevcut ihracatçılarımızın yurt dışı faaliyetlerini güçlendirmeyi hem de yeni ihracatçı firmalar çıkararak dış ticaret faaliyetlerini daha da güçlendirmek istiyoruz” diye konuştu.