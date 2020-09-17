Mardin'e yoksullukla mücadele projesi

17 Eylül 2020

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ), “Yoksullukla Mücadele İçin Strateji ve Yol Haritası” projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında, öncelikle çekirdek bir akil grup oluşturularak bölgenin sorunları masaya yatırılacak. Ardından Mardin’de devlet kurumları, DİKA, Mardin OSB Yönetimi, akademisyenler ve iş insanlarının katılımıyla çalıştay düzenlenecek. Çalıştaydan alınan sonuç raporu ile birlikte, bölgenin kalkınmasına yönelik yol haritası oluşturulacak.

TÜİK tarafından hazırlanan "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları”na göre; Mardin, en düşük gelir sıralamasında sondan 4'üncü il konumunda yer alıyor. Diğer yandan; BDDK FinTürk verilerine göre; yüzde 11.38 ile takipteki alacakların en yüksek olduğu şehir olarak yer buluyor. Bu göstergeler, bölgenin devlet ve iş dünyası ortaklığıyla yapılacak her türlü yardıma ve desteğe ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

Yatırımlar Mardin'e çekilecek

Mardin'in Türkiye'nin genel refah seviyesinin altındaki göstergelere sahip olmasının, bir Mardinli iş insanı için önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu vurgulayan MARİŞ Başkanı Abdülkadir Akkuş, MARİŞ olarak Mardin'e daha fazla yatırım yapma çağrısında bulunduklarını, Türkiye'deki iş insanlarını Mardin'e yatırım yapma konusunda örgütleyerek bu çağrının lokomotifi olmayı hedeflediklerini belirtti. Akkuş, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: "BM 2030 hedeflerinde belirtilen aşırı yoksulluğun sona erdirilmesi, kaliteli, dayanıklı, sürdürülebilir altyapının kurulması ve herkesin bu imkanlara ulaşabilmesi, en az gelir elde eden yüzde 40'lık kesimin, ülke ortalamasının üzerinde ekonomik büyümeye ulaşması, doğal kaynakların etkili kullanılarak üretim ve tüketimin sürdürülebilir hale getirilmesi gibi başlıkları düşündüğümüzde, MARİŞ olarak Mardin özelinde kat etmemiz gereken uzun bir yol olduğu açıktır. Biz bu yolu yürümeye talibiz" dedi.

Mardin’in ekonomik ve toplumsal kalkınmışlık düzeyinin artırılması yönünde yapılacak her türlü çalışmanın Mardinli iş insanları için önemli bir sorumluluk olduğunun altını çizen MARİŞ Başkan Vekili Sabahattin Fidan, şu açıklamada bulundu:

"Özelde Mardin iş dünyasının çatı kuruluşu MARİŞ üyeleri olarak genelde ise tüm ülke sathına yayılmış Mardin iş dünyası temsilcileri olarak, bu göstergeler sırtımıza ağır bir sorumluluk yüklüyor. 7 bin yıllık geçmişi olan, İpekyolu'nun önemli duraklarından birinin temsilcileriyiz. Bir zamanlar ticaret ve refahla anılan Mardin'in bugünkü durumundan hoşnut değiliz. Doğduğumuz topraklara karşı iş insanları olarak sorumluyuz. Bugün Mardinli girişimcilerin üretim ve istihdam açısından yatırımlarının önemli bir bölümü İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya gibi şehirlere dağılmış durumda. Birçoğumuz son yıllarda yatırım açısından kendi şehrimize yüzümüzü dönsek de, bu oran henüz arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmış durumda değil."

MARİŞ HAKKINDA

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ), 2015 yılında İstanbul'da bir grup Mardinli iş sanayici ve iş adamı tarafından kurulmuş olup; Mardin'in tarihi ve kültürel kodlarına işlemiş sorumluluk duygusu ve çoğulculuk ışığında Mardinli iş adamlarının ulusal ve global ölçekte etkin birer aktöre dönüşmelerini amaçlayan bir iş birliği platformudur.

2016 yılında seçilen mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir AKKUŞ ve yönetimi döneminde genel merkezine kavuşan, üyeler arası ticari ve sosyal işbirliği yönünde çalışmalarını yürüten MARİŞ, her sektörden 150'yi aşkın üyesi, bünyesinde bulunan İSO 1000 firmaları ile oluşturduğu "İş Adamı Derneği" kimliği ile ön plana çıkmaktadır.