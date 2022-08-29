MARKA 2022 için geri sayım başladı

MARKA Konferansı, bu yıl da birbirinden önemli isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Etkinlik, iki yıl aradan sonra bu yıl 29-30 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da, değişen dünya için yeni baştan tasarladığı ve “remastered” olarak tanımladığı bir deneyimle gerçekleştirilecek. Konferansın bu yılki teması, özellikle pandemi sonrası dönemde, tüm iş yapış şekillerimizin en baştan sorgulanarak yeniden tasarlanması ihtiyacından yola çıkarak belirlendi.



2018 yılında ‘Sıfır Atık Konferans Salonu’ uygulamasını başlatarak iş dünyasına bu alanda öncü olan MARKA Platformu, bu yıl sürdürülebilirlik konusunda çıtayı daha da yükseltti. Platform, MARKA 2022’nin bu yıl ‘karbon ayak izi en düşük iş etkinliği’ olması hedefiyle yola çıktı.

İki bini aşkın iş insanı ve fikir liderini bir araya getirecek olan etkinlikte, dünyadan ve Türkiye’den 70’i aşkın sanatçı ve konuşmacı sahne alacak. MARKA 2022’de bu yıl katılımcılar, sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik temalarını yaratıcılıkla kesiştiren projeleri de deneyimleme imkanı bulacak.